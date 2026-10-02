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Futbol dünyasında özellikle VAR hakemi olarak görevleriyle gündeme gelen Erkan Engin hakkında futbolseverlerin merak ettiği birçok detay bulunuyor. Erkan Engin’in yaşı, nereli olduğu ve hangi takımı tuttuğu araştırılıyor. Peki, Erkan Engin kimdir, hangi takımlı? Erkan Engin kaç yaşında, nereli? İşte verilen bilgiler doğrultusunda Erkan Engin’in kariyerine ilişkin ayrıntılar.

ERKAN ENGİN KİMDİR?

Erkan Engin, 21 Nisan 1983 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine Sakarya bölgesinde başlayan Engin, yıllar içerisinde Türk futbolunda görev alan hakemlerden biri oldu.

2013-2014 sezonundan itibaren profesyonel liglerde görev almaya başlayan Erkan Engin, üst klasman organizasyonlarda da görev yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Engin’in 2013 yılında profesyonel liglerde hakem olarak görev aldığı görülüyor.

Futbol dünyasında özellikle VAR hakemi olarak görev yapan Erkan Engin, sivil yaşamında ise ticaret ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

ERKAN ENGİN HANGİ TAKIMLI?

Futbolseverlerin Erkan Engin hakkında merak ettiği konulardan biri de hangi takımı tuttuğu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan hakemlerin tarafsızlığı gereği, Erkan Engin’in hangi takımlı olduğuna ilişkin resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ERKAN ENGİN KAÇ YAŞINDA?

Erkan Engin, 21 Nisan 1983 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

ERKAN ENGİN NERELİ?

Erkan Engin, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Hakemlik kariyerine ise Sakarya bölgesinde başladı. TFF’nin geçmiş sezonlara ilişkin hakem listelerinde Erkan Engin, Sakarya bölgesiyle birlikte yer alıyor.