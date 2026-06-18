İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’a çevrildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda başlatılan soruşturma sürerken, kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında Erhan Karaal’ın kim olduğu ve olayın detayları yer alıyor. Peki, Erhan Karaal kimdir? Kaçırılan Erhan Karaal neden kaçırıldı, kim kaçırdı? Detaylar...

KAÇIRILAN ERHAN KARAAL KİMDİR?

Erhan Karaal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten iştiraklerinden biri olan Kültür AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İBB bünyesinde faaliyet gösteren Kültür AŞ, kültür, sanat, etkinlik ve organizasyon alanlarında çalışmalar yürüten belediye iştirakleri arasında yer almaktadır. Erhan Karaal da kurumun üst düzey yöneticileri arasında bulunmaktadır.

Mevcut bilgiler doğrultusunda Karaal’ın evli ve çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Ancak yaşı ve kişisel yaşamına ilişkin kamuoyuna açıklanmış detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

ERHAN KARAAL NEDEN KAÇIRILDI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgilere göre olay, İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana geldi.

Habertürk TV’den Elif Yavuz’un haberinde yer alan bilgilere göre Erhan Karaal, çocuğuyla birlikte aracına binmek üzere evinin önünde bulunduğu sırada başka bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre saldırganlar önce Karaal’ı darp etti. Daha sonra başına siyah bir poşet geçirildiği ve zorla kaçırıldığı belirtildi. Olay sırasında Karaal’ın çocuğu ile bir kişinin daha yaşananlara tanıklık ettiği öğrenildi.

Ancak mevcut resmi bilgiler kapsamında Erhan Karaal’ın neden kaçırıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değildir. Soruşturma süreci devam ederken olayın nedeni hakkında yetkili makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu nedenle “Erhan Karaal neden kaçırıldı?” sorusunun yanıtı, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak resmi bulgular doğrultusunda netlik kazanacaktır.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Paylaşılan bilgilere göre olayın kronolojisi şu şekilde aktarıldı:

Erhan Karaal, çocuğuyla birlikte aracına binmek üzere evinin önüne geldi. Bu sırada başka bir araçtan üç kişi indi. Şüphelilerin Karaal’a fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Karaal’ın başına siyah bir poşet geçirildiği ifade edildi. Ardından zorla araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi. Olaya Karaal’ın çocuğu ile bir kişinin daha tanık olduğu öğrenildi. nSoruşturma kapsamında güvenlik kameraları ve diğer delillerin incelendiği yönünde resmi bir açıklama yapılmamıştır.

ERHAN KARAAL KİM KAÇIRDI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de Erhan Karaal’ı kaçıran kişilerin kimlikleri oldu. Ancak mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kim olduklarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmış değildir. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü değerlendirilmektedir.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgilerde yalnızca üç kişinin saldırıya karıştığı bilgisi yer almakta olup, söz konusu kişilerin kimlikleri ve bağlantılarına ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış herhangi bir detay bulunmamaktadır.