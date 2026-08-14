Gazeteci ve haber sunucusu Erhan Çelik'in özel hayatı, özellikle yaptığı evliliklerle merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Erhan Çelik kaç kere evlendi? Erhan Çelik kimlerle evlendi? Detaylar haberimizde.

ERHAN ÇELİK KAÇ KERE EVLENDİ?

Erhan Çelik hayatı boyunca 3 kez evlendi. İlk evliliğini İlknur Türker ile yapan Çelik, ikinci evliliğini 2014 yılında sanatçı Gülben Ergen ile gerçekleştirdi. Çelik'in üçüncü evliliği ise 2019 yılında Özlem Gültekin ile oldu.

ERHAN ÇELİK KİMLERLE EVLENDİ?

Erhan Çelik'in evlilikleri kronolojik olarak İlknur Türker, Gülben Ergen ve Özlem Gültekin ile gerçekleşti. İlk evliliği 2010-2013 yılları arasında sürerken, Gülben Ergen ile olan ikinci evliliği 2014-2016 yılları arasında devam etti. Çelik, 2019 yılında Özlem Gültekin ile üçüncü kez nikâh masasına oturdu.

Bu bilgiler doğrultusunda Erhan Çelik'in evlilik geçmişi şöyle sıralanıyor:

İlknur Türker: 2010-2013

Gülben Ergen: 2014-2016

Özlem Gültekin: 2019

ERHAN ÇELİK KİMDİR?

Erhan Çelik, haber sunuculuğu ve televizyon yöneticiliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan gazetecidir. 2 Eylül 1977'de Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğan Çelik, eğitim hayatını Polatlı'da tamamladıktan sonra üniversitede işletme eğitimi aldı.

Televizyonculuk kariyerine 1990'lı yılların başında Polatlı Televizyonu'nda haber sunarak başlayan Çelik, 1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu'nda polis-adliye ve gece muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra Show TV Ankara Haber Bürosu'nda Reha Muhtar'ın ekibinde çalıştı.

2002 yılında Kanal 7'ye geçen Erhan Çelik, burada "Bu Kadar Olur" ve "İskele Sancak" programlarında görev aldı. Daha sonra Ahmet Hakan'ın yerine ana haber bültenini sunmaya başladı ve bu görevini yaklaşık yedi yıl sürdürdü.

2013 yılında Habertürk TV'de çalışmaya başlayan Çelik, 2014 yılında kanalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Daha sonraki dönemde TRT 1 Ana Haber Bülteni'ni de sunan Çelik, 2016 yılında başladığı TRT 1 görevinden 2017 yılında ayrıldı.

Böylece Erhan Çelik, uzun yıllara yayılan televizyon kariyerinin yanı sıra üç evliliğiyle de kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu. Evlilik geçmişinde İlknur Türker, Gülben Ergen ve Özlem Gültekin yer aldı.