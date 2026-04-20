Erhan Baydur'un mesaj attığı öğretmen kimdir, kaç yaşında, hangi okulda? Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur kimdir?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur hakkında ortaya atılan mesaj iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler bu kez “mesaj attığı öne sürülen öğretmen kim, hangi okulda görev yapıyor ve ne açıklama yaptı?” sorularına çevrildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası tartışma büyürken, olayın perde arkasına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERHAN BAYDUR KİMDİR?

Erhan Baydur, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar görev yapmış bir eğitim yöneticisidir. Öğretmenlikten idareciliğe uzanan kariyerinde farklı kademelerde görev almış, okul yönetimi ve eğitim organizasyonu alanlarında çalışmıştır. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.

ERHAN BAYDUR KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Erhan Baydur, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ERHAN BAYDUR NERELİ?

Erhan Baydur, Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Antalya’da tamamlamıştır.

ERHAN BAYDUR’UN KARİYERİ

Erhan Baydur, 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’nda göreve başlamıştır.

Yıllar içinde öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve öğretmenevi müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Eğitim yönetimi ve okul idaresi alanlarında edindiği tecrübeyle daha sonra il düzeyinde yöneticilik görevlerine yükselmiştir.

ERHAN BAYDUR MESAJ OLAYI NEDİR?

Erhan Baydur hakkında gündeme gelen iddialar, bazı yazışmaların kamuoyuna yansımasıyla ortaya çıkmıştır. İddialara göre, bir öğretmene gönderildiği öne sürülen mesajlar sosyal medyada tartışma yaratmış ve bu süreç kamuoyunda geniş yankı bulmuştur.

Bu gelişmelerin ardından Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında Baydur görevden alınmıştır. Bakanlık, olayla ilgili sürecin çok yönlü şekilde incelendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştır.