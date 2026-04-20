Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, son dönemde görev değişikliği ve hakkında yürütülen idari süreç nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır. Eğitim alanındaki uzun yıllara dayanan kariyeri, farklı illerde üstlendiği yönetim görevleri ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki deneyimiyle tanınan Baydur hakkında merak edilen birçok konu bulunmaktadır. Peki, Erhan Baydur kimdir, evli mi? Görevden alınan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERHAN BAYDUR KİMDİR?

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Türkiye’de eğitim alanında uzun yıllara dayanan kamu görevleriyle tanınan bir bürokrattır. 1979 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelen Baydur, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini Antalya’da sürdüren Baydur, yükseköğrenimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlayarak 2003 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim kariyerine başlayan Erhan Baydur, 2003’ten itibaren çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Eğitim camiasındaki görev süresi boyunca öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve öğretmenevi müdürlüğü gibi farklı idari pozisyonlarda görev yapmıştır.

2017-2021 yılları arasında Antalya ve Diyarbakır’da İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev alan Baydur, 2021-2024 döneminde ise Isparta İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanmıştır.

ERHAN BAYDUR EVLİ Mİ?

Erhan Baydur evlidir ve üç çocuk babasıdır. Ailesiyle ilgili bilgiler kamuya açık biyografik veriler arasında yer almakta olup, özel yaşamına ilişkin detaylar sınırlı düzeyde paylaşılmaktadır.

ERHAN BAYDUR KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında doğan Erhan Baydur, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ERHAN BAYDUR NERELİ?

Erhan Baydur aslen Antalyalıdır. 1979 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuş, çocukluk ve eğitim hayatının ilk dönemlerini burada geçirmiştir. Ortaokul ve lise eğitimini de Antalya’da tamamlamıştır.

ERHAN BAYDUR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Erhan Baydur’un Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevinden alınma gerekçesi, Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen idari soruşturmanın daha sağlıklı şekilde yürütülmesinin sağlanması olarak belirtilmiştir.

Bakanlık açıklamasında, soruşturma sürecinin etkin, tarafsız ve sağlıklı ilerlemesi amacıyla söz konusu idari değişikliğin yapıldığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda görev değişikliğinin soruşturma sürecine yönelik bir idari tedbir niteliği taşıdığı bildirilmiştir.