Eren Kesimer gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Eren Kesimer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler gündeme gelirken, gastronomi sektöründe tanınan isimlerden Eren Kesimer hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekti. “Eren Kesimer gözaltına mı alındı?” sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasına girerken, soruşturmanın detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EREN KESİMER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, ihbarlar, dijital incelemeler ve elde edilen bazı bulgular doğrultusunda başlatıldığı ifade ediliyor. Dosya kapsamında bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı şüphesi değerlendirildiği belirtilirken, Eren Kesimer’in de bu kapsamda adı geçen kişiler arasında yer aldığı aktarılıyor.

OLAY NEDİR?

İstanbul ve Muğla’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ünlü isimlerin yer aldığı soruşturmada, savcılık tarafından yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde kullanımı iddialarına ilişkin delil ve ihbarların değerlendirildiği belirtiliyor. Şüpheliler sağlık kontrolü ve Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından savcılığa sevk ediliyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Berkay Şahin, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat ve Volkan Bahçekapılı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

EREN KESİMER KİMDİR?

1987 yılında Ankara’da doğan Eren Kesimer, işletme alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra gastronomi sektöründe kariyerine başlamıştır. Ulus 29’da sıcak şefi olarak iş hayatına adım atan Kesimer, Çapamarka, Limonata ve Rudolf Karaköy gibi önemli restoranlarda görev almıştır. Veranda Grup bünyesinde uzun yıllar yönetici şef olarak çalışan Kesimer, mutfak ve operasyon yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri vermekte ve İstanbul, Alaçatı ile Bodrum başta olmak üzere birçok bölgede restoranlara profesyonel destek sağlamaktadır.