Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eren Elmalı hangi takımda oynuyor, Eren Elmalı hangi takımlarda oynadı, Eren Elmalı kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eren Elmalı hangi takımda oynuyor, Eren Elmalı hangi takımlarda oynadı, Eren Elmalı kimdir?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Eren Elmalı oldu. Futbolseverler, Eren Elmalı hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Eren Elmalı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. Kasımpaşa ve Trabzonspor'da forma giyen milli sol bek, 2025 yılında sarı kırmızılı kulübe transfer oldu. İşte Eren Elmalı hakkında merak edilen tüm detaylar.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Eren Elmalı, Galatasaray'da oynuyor. Milli futbolcu, 2025 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu ve sarı kırmızılı takımın sol bek rotasyonunda yer alıyor.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Eren Elmalı, 2018 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da profesyonel kariyerine başlayan sol bek, bir sezon kiralık olarak Silivrispor'da forma giydi. 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olan Eren, bordo mavili formayla üç sezon forma giydi. Ardından 2025 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Eren Elmalı futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Kartalspor (altyapı)

Kasımpaşa

Silivrispor (kiralık)

Trabzonspor (2022-2025)

Galatasaray (2025-)

EREN ELMALI KİMDİR?

Eren Elmalı, hücuma katkısı yüksek bir sol bek. Hızı, bindirmeleri ve orta açma becerisiyle öne çıkan Eren, Trabzonspor ve Galatasaray'daki performansıyla A Milli Takım'da da forma şansı buldu.

EREN ELMALI KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 2000 doğumlu olan Eren Elmalı, 26 yaşında.

EREN ELMALI NERELİ?

Eren Elmalı, İstanbul doğumlu.

EREN ELMALI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Eren Elmalı, sol bek mevkisinde görev yapıyor.

EREN ELMALI MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Geriye gözü yaşlı 3 çocuk ve anılar kaldı
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

Malatya'da askeri helikopter düştü! Şehitlerimiz var
72 yaşındaki iş insanı evinde ölü bulundu

İş dünyasını sarsan ölüm! Villasında ölü bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden 'Dalarım sana' çıkışı

Salon bir anda karıştı: Mecliste ağza alınmayacak sözler!
8. kattan düşerek ölen doktoru etkileyen olay! “Baba” sözünü duyunca...

8. kattan düşerek ölen doktoru yıkan olay! “Baba” sözünü duyunca...
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu

Kapıyı açan ağabeyi korkunç manzarayla karşılaştı! Kayıp mühendis...
Berdan Mardini'den boşanma sonrası ilk açıklama: O kadar medeni değilim

Boşanma sonrası sessizliğini bozdu: O kadar medeni değilim
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler

İşte Beyaz Saray'ı alarma geçiren saldırıdan sonra yaşananlar
Nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi! Köpekler havlayınca fark edildiler

Köpeklerin havlamasıyla fark edildiler! Sürü halinde görüntülendiler