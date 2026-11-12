Eren Elmalı hangi takımda oynuyor, Eren Elmalı hangi takımlarda oynadı, Eren Elmalı kimdir?

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Eren Elmalı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. Kasımpaşa ve Trabzonspor'da forma giyen milli sol bek, 2025 yılında sarı kırmızılı kulübe transfer oldu. İşte Eren Elmalı hakkında merak edilen tüm detaylar.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Eren Elmalı, Galatasaray'da oynuyor. Milli futbolcu, 2025 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu ve sarı kırmızılı takımın sol bek rotasyonunda yer alıyor.

EREN ELMALI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Eren Elmalı, 2018 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da profesyonel kariyerine başlayan sol bek, bir sezon kiralık olarak Silivrispor'da forma giydi. 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olan Eren, bordo mavili formayla üç sezon forma giydi. Ardından 2025 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Eren Elmalı futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Kartalspor (altyapı)

Kasımpaşa

Silivrispor (kiralık)

Trabzonspor (2022-2025)

Galatasaray (2025-)

EREN ELMALI KİMDİR?

Eren Elmalı, hücuma katkısı yüksek bir sol bek. Hızı, bindirmeleri ve orta açma becerisiyle öne çıkan Eren, Trabzonspor ve Galatasaray'daki performansıyla A Milli Takım'da da forma şansı buldu.

EREN ELMALI KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 2000 doğumlu olan Eren Elmalı, 26 yaşında.

EREN ELMALI NERELİ?

Eren Elmalı, İstanbul doğumlu.

EREN ELMALI HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Eren Elmalı, sol bek mevkisinde görev yapıyor.

EREN ELMALI MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Eren Elmalı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.