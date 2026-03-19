Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adalet Bakanlığı yönetim kadrosunda gerçekleştirilen köklü değişim, yargı sisteminin en kritik birimlerinden biri olan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde de dikkat çekici bir görev değişimini beraberinde getirdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, kurumun deneyimli isimlerinden Erdinç Avşar bu önemli göreve atandı. Peki, Erdinç Avşar kimdir? Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ ERDİNÇ AVŞAR KİMDİR?

Erdinç Avşar, Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkan bir isimdir. Yargı camiasında özellikle mevzuat bilgisi ve hukuk politikaları konusundaki derinliğiyle tanınan Avşar, yeni görevine kurum içinden yetişmiş bir bürokrat olarak atanmıştır.

Atama öncesinde Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Avşar, bu süreçte hukuk yargılamalarının hızlandırılması, reform çalışmalarının yürütülmesi ve arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılması gibi kritik projelerde aktif rol aldı.

ERDİNÇ AVŞAR KAÇ YAŞINDA?

Erdinç Avşar'ın doğum tarihine ilişkin kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmamaktadır.

ERDİNÇ AVŞAR NERELİ?

Erdinç Avşar'ın memleketine dair kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak ailesinin yargı camiasında saygın bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Babası Kamil Avşar'ın 2017 yılında vefat ettiği bilgisi de kamuoyuna yansımış detaylar arasındadır.