Erdal Beşikçioğlu kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Erdal Beşikcioğlu, son dönemde Etimesgut Belediye Başkanı olarak gündemde. Erdal Beşikcioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sanat ve siyaset hayatındaki detaylar, özel yaşamına dair merak edilenler haberin devamında…

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikcioğlu, Türk oyuncu, tiyatro yönetmeni ve siyasetçidir. Tiyatro ve televizyon dünyasında önemli bir kariyere sahip olan Beşikcioğlu, 2024 yılından bu yana Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Erdal Beşikcioğlu, 5 Ocak 1970 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NERELİ?

Erdal Beşikcioğlu Ankara doğumludur. Babası Ünyeli ve Laz kökenli, annesi ise Priştine’den Ankara’ya göç etmiş Arnavut asıllıdır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN KARİYERİ

Erdal Beşikcioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek tiyatro eğitimi aldı. 1993 yılında mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Müdür Vekili olarak görev yaptı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan emekli oldu. 2022 yılında Tirat albümünde “Tirat by Erdal Beşikçioğlu” performansını seslendirdi.

Siyasi kariyerinde ise 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak seçildi ve 4 Nisan 2024 tarihinde göreve başladı.

Kişisel hayatında Elvin Beşikcioğlu ile evli olan Beşikcioğlu’nun bir kızı ve bir oğlu vardır. Ayrıca eski Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın yeğenidir.