Ercan Han Üşümez kimdir, ne iş yapıyor? Özgü Namal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Ercan Han Üşümez kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜ NAMAL'IN SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ERCAN HAN ÜŞÜMEZ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2020 yılında 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası olan nefes terapisti Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmişti. Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan ve çocuklarına odaklanan Namal, yaşadığı bu büyük kaybın ardından yaklaşık üç yıl sonra setlere geri dönmüştü.

Son günlerde magazin gündemine yansıyan haberlere göre, başarılı oyuncu uzun bir aranın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Özgü Namal'ın, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu belirtilen isim ise Ercan Han Üşümez.

Peki, hayatında yeni bir sayfa açtığı iddia edilen Namal'ın partneri Ercan Han Üşümez kimdir? Üşümez, Türkiye'de tanınan bir biyoenerji uzmanı ve eğitimci olarak biliniyor. Holistik şifa, bilinçaltı dönüşüm ve enerji çalışmaları alanındaki uzmanlığıyla dikkat çekiyor.

ERCAN HAN ÜŞÜMEZ KAÇ YAŞINDA?

Ercan Han Üşümez'in doğum yılı ve yaşıyla ilgili kesin bilgiler medyada yer almamakla birlikte, profesyonel kariyerine ve uzun yıllara dayanan deneyimlerine bakıldığında orta yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor.

ERCAN HAN ÜŞÜMEZ NERELİ?

Üşümez'in doğum yeri veya memleketiyle ilgili resmi bir bilgi bulunmasa da, Türkiye genelinde ve yurt dışından birçok öğrenci ve danışan ile çalışıyor olması, onun uluslararası çapta tanınan bir uzman olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki çeşitli akademi ve şifa merkezleriyle iş birlikleri, köklerinin güçlü bir eğitim geçmişine dayandığını da işaret ediyor.

ERCAN HAN ÜŞÜMEZ NE İŞ YAPIYOR?

Ercan Han Üşümez, biyoenerji ve ruhsal dönüşüm alanında uzmanlaşmış bir danışman ve eğitmen olarak tanınıyor.