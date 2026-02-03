Haberler

Epstein kimdir? Epstein nereli, mesleği ne, gerçekte kim?

Epstein kimdir? Epstein nereli, mesleği ne, gerçekte kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Epstein kimdir, Epstein nereli ve gerçekte kim olduğu soruları, dünya kamuoyunda yeniden gündeme geldi. Jeffrey Epstein'in hayatı, kariyeri ve karıştığı skandallar, özellikle uluslararası basında ve sosyal medyada yoğun ilgi görürken, geçmişi ve bağlantıları da merak konusu olmaya devam ediyor.

Epstein kimdir, nereli ve perde arkasında gerçekte kim olduğu neden hâlâ tartışılıyor? Jeffrey Epstein'in adı, yıllar sonra bile küresel çapta yankı uyandıran dosyalarla anılırken, kökeni, servetinin kaynağı ve gizemli ilişkileri kamuoyunun en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

1953 yılında ABD'nin New York eyaletine bağlı Brooklyn bölgesinde dünyaya gelen Jeffrey Edward Epstein, kariyerine eğitim alanında adım attı. Bir süre öğretmenlik yapan Epstein, daha sonra rotasını finans sektörüne çevirerek kısa sürede büyük bir servet elde etti. Zamanla milyarder kimliğiyle anılmaya başlayan Epstein, özellikle elit çevrelerle kurduğu ilişkiler sayesinde küresel ölçekte tanınan bir figür haline geldi.

EPSTEIN'İN YÜKSELİŞİ VE ELİT BAĞLANTILARI

Jeffrey Epstein'in adı, yalnızca finans dünyasındaki faaliyetleriyle değil; siyasetçiler, kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları ve ünlülerle kurduğu yakın temaslarla da sıkça gündeme geldi. Özel jetleri, lüks mülkleri ve davetleriyle dikkat çeken Epstein, uzun yıllar boyunca kamuoyunda etkili ve dokunulmaz bir isim olarak algılandı.

KARANLIK İDDİALAR VE SUÇLAMALAR

Parıltılı hayatının ardında ise çok daha karanlık iddialar yer aldı. Epstein'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik sistematik cinsel istismar ve insan ticareti ağı kurduğu ortaya çıktı. İlk ciddi suçlamalar 2008 yılında Florida'da gündeme gelirken, dosya yıllar içinde büyüyerek ulusal ve uluslararası bir skandala dönüştü.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE ŞÜPHELİ ÖLÜM

2019 yılında federal düzeyde cinsel amaçlı insan ticareti suçlamasıyla tutuklanan Jeffrey Epstein, yargılanmayı beklerken New York'taki cezaevinde ölü bulundu. 10 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen ölüm resmi kayıtlara "intihar" olarak geçse de, cezaevi güvenliği, kamera kayıtları ve ihmaller nedeniyle olay üzerindeki şüpheler hiçbir zaman tamamen dağılmadı.

EPSTEIN DOSYASI NEDEN HÂLÂ GÜNDEMDE?

Jeffrey Epstein'in ölümüyle birlikte dava kapanmış olsa da, bağlantıları, suç ağı ve olası ortakları hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Açığa çıkan belgeler ve tanık ifadeleri, Epstein dosyasını güncelliğini koruyan en tartışmalı küresel skandallardan biri haline getiriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

Epstein belgelerinde ismi geçen Türk iş adamı sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü