Bankacılık dünyasında tarihi bir dönüm noktası yaşanırken, QNB bünyesinden ayrılarak bağımsız bir banka olma sürecini tamamlayan Enpara için geri sayım başladı. Yatırımcıların ve milyonlarca müşterinin merakla beklediği "Enpara (ENPARA) ne zaman işlem görecek?" sorusu, finans kulislerinde en çok konuşulan başlık haline geldi. SPK onayları ve yapılandırma süreci devam ederken, bankanın borsada işlem görmeye başlayacağı tarih ve halka arz takvimine dair ilk sinyaller gelmeye başladı. İşte dev bankanın piyasalara adım atacağı tarihe dair en sıcak bilgiler...

ENPARA HİSSELERİ BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI: İŞTE İLK DETAYLAR

Uzun süredir beklenen Enpara (ENPARA) payları, bugün itibarıyla Borsa İstanbul bünyesindeki Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) resmen işlem görmeye başladı. QNB Bank'ın gerçekleştirdiği stratejik kısmi bölünme operasyonu neticesinde, bankanın toplam sermayesinin %3'üne tekabül eden yaklaşık 374,3 milyon TL nominal değerli paylar yatırımcıya açıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde oluşturulan bu paylar, dijital bankacılık ekosisteminin borsadaki yeni temsilcisi oldu.

ENPARA HİSSE ALIM SATIM SAATLERİ VE SEANS BİLGİLERİ

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nun (PÖİP) özel kurallarına tabi olan Enpara hisselerinde işlemler belirli saat dilimlerinde gerçekleşecek. Yatırımcıların gün içerisinde işlem yapabileceği dört kritik zaman dilimi şu şekilde belirlendi:

• 12:55 seansı

• 13:55 seansı

• 17:55 seansı

• 18:05 (Gün sonu kapanış seansı)

Sabah saat 09:40 ile 09:55 arasında yapılan emir toplama aşamasıyla belirlenen baz fiyat, gün boyu geçerli olacak alt ve üst limitlerin temelini oluşturuyor.

ENPARA PAYLARINDA UYGULANACAK İŞLEM KURALLARI VE KISITLAMALAR

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, ENPARA paylarının işlem gördüğü platformun getirdiği güvenlik önlemleridir. Bu kapsamda hisseler brüt takas yöntemiyle el değiştirecek. Yani, satın alınan bir hisse aynı gün içerisinde satılamayacak. Ayrıca bu paylar; açığa satış işlemlerine veya kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilemeyecek.

Dijital bankacılığın öncüsü Enpara'nın borsadaki bu ilk adımı, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal portföyler için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Piyasalardaki ilk gün performansını ve fiyat hareketlerini anlık olarak takip etmeye devam edebilirsiniz.