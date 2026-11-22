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Enes Koçak, NOW'da yayımlanan Ömür Usta dizisinde tıp öğrencisi Mete Uçar'ı oynayan, modellikten gelen bir oyuncu. 1999 doğumlu Koçak'ın adı 22 Kasım 2026'da yeniden konuşuldu: yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Eylül Tumbar ile Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları görüldü. İki oyuncu da ilişkileri hakkında henüz açıklama yapmadı.

ENES KOÇAK KİMDİR?

Enes Koçak, 1999'da İstanbul'da doğan bir dizi oyuncusu. Kariyerine modellikle başladı ve 2022'de düzenlenen Miss & Mr Model yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Hakim dizisinde Volkan rolüyle ilk kez ekrana çıktı.

2023'te önce Kraliçe'nin kadrosuna girdi. Asıl tanınması o yaz TRT 1'de başlayan Kendi Düşen Ağlamaz ile oldu; dizide tamirci Serkan'ı oynadı ve başroldeydi.

ENES KOÇAK'IN SEVGİLİSİ KİM?

Enes Koçak'ın sevgilisi oyuncu Eylül Tumbar. İkisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın setinde tanıştı; Tumbar dizide Alize'yi oynuyordu. Yaklaşık üç yıldır birlikteler.

Çift bu yıl ilk kez şubatta ayrılık söylentisiyle anıldı, çünkü Instagram'daki ortak fotoğraflarını kaldırmışlardı. Koçak mart ayında ayrılmadıklarını söyledi, haziranda ikili Bodrum Yalıkavak'ta birlikte tatil yaptı. Tumbar da 18 Eylül'de ilişkinin sürdüğünü, evlilik gibi bir planları olmadığını anlattı. Koçak ise yaklaşık bir ay önceki bir röportajda hem ilişkisinin hem işinin iyi gittiğini söylemişti.

22 Kasım'da iki oyuncunun Instagram'da birbirini takipten çıktığı ortaya çıktı. Ne Koçak ne de Tumbar ilişkinin bittiğini doğrulayan bir şey söyledi.

ENES KOÇAK HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Enes Koçak şu an Ömür Usta'da oynuyor. 27 Eylül 2026'da NOW'da başlayan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri var. Koçak, Yeşilçay'ın canlandırdığı oto sanayi ustası Ömür Uçar'ın en küçük oğlu Mete'yi oynuyor.

Mete tıp fakültesinde okuyor ve ailesinin yoksulluğunu, hatta annesinin kim olduğunu, varlıklı bir aileden gelen sevgilisi İpek'ten saklıyor. İpek'i Sude Zülal Güler, babası Tunç Arıkan'ı Bülent İnal oynuyor.

ENES KOÇAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Enes Koçak'ın oynadığı diziler sırasıyla Hakim, Kraliçe, Kendi Düşen Ağlamaz, Sahipsizler ve Ömür Usta. Ömür Usta'dan önceki dizisi Sahipsizler'de Yusuf Kılıç'ı canlandırdı. Mete rolü için görüştüğü ise nisan ayında duyuruldu.

ENES KOÇAK NERELİ?

Enes Koçak İstanbullu. 1999'da İstanbul'da doğdu, oyunculuğa geçmeden önce modellik yaptı.