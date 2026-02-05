Enes Çelik serveti ne kadar, zengin mi? Enes Çelik kimdir? Enes Çelik kaç yaşında, nereli, babası kim, evli mi?

Kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Enes Çelik hakkında arama motorlarında yoğun bir ilgi oluştu. Enes Çelik kimdir, serveti ne kadar, zengin mi, kaç yaşında ve nereli gibi sorular öne çıkarken; babası kimdir ve özel hayatında evli olup olmadığı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

ENES ÇELİK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bursa spor'da son dönemde yaşanan sportif yükseliş ve mali toparlanma sürecinin arkasındaki en önemli isim olarak gösterilen Kulüp Başkanı Enes Çelik, genç yaşı ve çok yönlü kariyeriyle spor kamuoyunun odağında yer alıyor. 2024 yılında başkanlık koltuğuna oturan Çelik, kısa sürede attığı adımlarla yalnızca sahadaki başarılarla değil, kulübün mali yapısındaki iyileşmeyle de dikkat çekti.

Enes Çelik, 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yıllarını Bursa'da geçiren Çelik, babasının görevleri nedeniyle lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan Çelik, mezuniyetinin ardından 2012 yılında avukatlık ruhsatını alarak meslek yaşamına başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Enes Çelik, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

BABASI KİMDİR?

Enes Çelik'in babası, Türk siyasetinin tanınan isimlerinden biri olan Faruk Çelik'tir. Faruk Çelik, geçmişte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunmuş, uzun yıllar aktif siyaset yapmıştır. Bu siyasi geçmiş, Çelik ailesinin kamuoyunda bilinirliğini artıran önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

NE İŞ YAPIYOR?

Hukuk kökenli olmasına rağmen iş dünyasında aktif bir rol üstlenen Enes Çelik, özellikle sanayi ve tekstil sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Çelik, aynı zamanda Texlife İplik-Büküm şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Uludağ OSB, Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde yer alan ve yaklaşık 250 fabrikanın faaliyet gösterdiği önemli bir sanayi merkezi konumundadır. Texlife ise ev tekstili sektörüne yönelik polyester iplik üretimi yapan, ihracat ağırlıklı çalışan bir firma olarak bilinmektedir. Enes Çelik'in bunun yanı sıra enerji ve sanayi alanlarında farklı yatırımlarının da bulunduğu ifade edilmektedir.

BURSASPOR BAŞKANLIĞI SÜRECİ

Enes Çelik, 19 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Bursaspor Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak kulüp başkanlığına seçildi. Göreve geldiğinde ağır borç yükü ve sportif başarısızlıklarla karşı karşıya olan Bursaspor, Çelik yönetiminde kısa sürede yeniden ayağa kalkma sürecine girdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Çelik'in başkanlığındaki ilk sezonunda 3. Lig'den 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Artvin Hopaspor karşısında alınan galibiyetle şampiyonluğu garantileyen Bursaspor, bu süreçte tribün desteği, artan kombine satışları ve sponsorluk anlaşmalarıyla da dikkat çekti.

MALİ YAPI VE BORÇLARIN AZALTILMASI

Başkanlık döneminde mali disiplini öncelik haline getiren Enes Çelik, kulübün yaklaşık 1,6 milyar TL seviyesinde olduğu belirtilen borcunun azaltılması için önemli adımlar attı. Yabancı futbolculara ait dosyaların büyük bölümü çözüme kavuşturulurken, banka borçlarının kapatılması ve sponsorluk gelirleriyle kulübün nakit akışı rahatlatıldı.

Ayrıca yürütülen kampanyalar ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde kulübe yüz milyonlarca liralık kaynak sağlandığı belirtiliyor.

ENES ÇELİK'İN SERVETİ NE KADAR?

Enes Çelik'in kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak sanayi bölgelerindeki yöneticilik görevleri, tekstil sektöründeki şirketi ve farklı alanlardaki yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, yüksek bir mali güce sahip olduğu değerlendiriliyor. Buna karşın Enes Çelik'in adı, bugüne kadar yayımlanan herhangi bir resmi "en zenginler" listesinde yer almış değil.

GELECEK HEDEFLERİ

Enes Çelik, Bursaspor'u üç yıl içinde yeniden Süper Lig seviyesine taşımayı hedeflediklerini sık sık dile getiriyor. Altyapıya yapılan yatırımlar, genç oyuncu gelişimi ve şehirle bütünleşen bir kulüp modeli oluşturmayı amaçlayan Çelik, Bursaspor Spor Lisesi gibi projeler üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü ifade ediyor.