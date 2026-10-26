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Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekranlara gelen En Hamarat Benim'in yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Programın yayın akışında yer almaması ve Ezildi'nin yeni bir projeyle ekranlara döneceğine ilişkin açıklaması, yarışmanın geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Peki, En Hamarat Benim bitti mi? Kadir Ezildi En Hamarat Benim neden yok, kanal mı değişti? Detaylar...

KADİR EZİLDİ EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim'in yayın akışında yer almaması, yarışmanın geleceğine ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Basına yansıyan haberlerde programın reyting kaybı nedeniyle sona erdiği öne sürüldü. Ancak bu gerekçe, kanal tarafından yapılmış resmi bir açıklamayla doğrulanmış değil.

Now TV'nin resmi internet sitesinde programın bölümlerinin ve fragmanlarının bulunması da dikkat çekiyor. Bu nedenle yarışmanın kesin final tarihiyle ilgili resmi duyuru ile basına yansıyan haberleri birbirinden ayırmak gerekiyor.

EN HAMARAT BENİM KANAL MI DEĞİŞTİ?

En Hamarat Benim'in başka bir kanala geçtiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan Kadir Ezildi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir kanalda temizlik programıyla ekranlara döneceğini duyurdu.

Ezildi, açıklamasında eski programını özleyen izleyicilere seslenerek temizliğe yeni kanalda devam edeceklerini belirtti. Ancak yeni kanalın adı ve programın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

EN HAMARAT BENİM BUGÜN VAR MI?

Now TV'nin resmi internet sitesinde En Hamarat Benim'in bölüm arşivi ve program bilgileri erişilebilir durumda. Bununla birlikte programın güncel yayın akışında yer alıp almadığı, kanalın günlük yayın programı üzerinden takip edilebiliyor. Programın resmi internet sitesinde bulunan eski yayın bilgileri tek başına yeni bölüm yayımlanacağını göstermiyor.

EN HAMARAT BENİM HANGİ KANALDA YAYINLANIYORDU?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, NOW TV ekranlarında yayınlanıyordu. Yarışmada katılımcılar temizlik ve yemek hazırlama becerilerini sergiliyor, haftanın sonunda aldıkları puanlara göre ödül için mücadele ediyordu. Programın yapımını Talya Prodüksiyon üstleniyordu.