Emrullah Şalk kimdir, neden gözaltına alındı? Emrullah Şalk kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Türk futbolunun tanınan kalecilerinden biri olarak yıllarca profesyonel liglerde forma giyen Emrullah Şalk, kariyer yolculuğu, kişisel yaşamı ve son dönemde adının karıştığı soruşturmayla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Peki, Emrullah Şalk kimdir, neden gözaltına alındı? Emrullah Şalk kaç yaşında, nereli? Emrullah Şalk hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

Türkiye'nin profesyonel liglerinde uzun yıllar forma giymiş isimlerden Emrullah Şalk, futbol kariyeri ve son dönemde gündeme gelen gözaltı iddialarıyla yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Emrullah Şalk kimdir, neden gözaltına alındı? Emrullah Şalk kaç yaşında, nereli? Emrullah Şalk hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde!

EMRULLAH ŞALK KİMDİR?

Emrullah Şalk, 28 Temmuz 1987'de İstanbul'da dünyaya gelmiş eski bir Türk kalecidir. Futbola Zeytinburnuspor altyapısında başlayan Şalk, 2005 yılında aynı kulüpte profesyonel oldu. 2007–2008 sezonunda Zeytinburnuspor formasıyla 14 maçta görev alarak dikkat çekti ve performansı onu Çaykur Rizespor'a taşıdı.

Rizespor'da iki sezon boyunca kadroda yer alan Şalk, bu süreçte 3 lig maçında forma giydi. Ardından transfer olduğu Samsunspor'da süre alamadan Eyüpspor'a kiralandı. Samsunspor ile sözleşmesinin sona ermesiyle yeniden Eyüpspor'a dönen kaleci, 2011–2012 sezonu devre arasında Kayseri Erciyesspor'un yolunu tuttu.

Profesyonel kariyerinin önemli dönemeçlerinden biri ise 2012–2013 sezonunda Konyaspor formasıyla yaşadığı play-off şampiyonluğu oldu. Konyaspor'daki performansının ardından 2013–2014 sezonu öncesinde 1. Lig ekibi Balıkesirspor ile sözleşme imzalayan Şalk, ilk sezonunda takımıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bir dönem daha Balıkesirspor'da forma giydikten sonra 2014–2015 sezonu sonunda Adana Demirspor'a imza attı.

Milli takım kariyerinde ise 2008 yılında Türkiye U21 Millî Takımı'na davet edildi ancak süre alamadığı için millî formayı sahada giyme fırsatı bulamadı.

EMRULLAH ŞALK KAÇ YAŞINDA

Emrullah Şalk, 28 Temmuz 1987 doğumludur.

2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

EMRULLAH ŞALK NERELİ?

Eski kaleci Emrullah Şalk, İstanbul doğumludur ve futbol kariyerinin büyük bölümünü de Türkiye liglerinde sürdürmüştür.

EMRULLAH ŞALK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dönemde gündemde yer alan en önemli konu, Emrullah Şalk'ın bir borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda belli hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiaları üzerine başlatıldı.

