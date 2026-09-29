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Emre Kosif kimdir? Emre Kosif kaç yaşında, nereli?

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Emre Kosif kimdir? Emre Kosif kaç yaşında, nereli?
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Emre Kosif'in biyografisi, mesleki geçmişi ve hakemlik kariyeri merak ediliyor. Mimarlık eğitimi ve mesleğinin yanı sıra uzun yıllar futbol hakemliği yapan Kosif'in hayatına dair öne çıkan bilgiler araştırılıyor. Peki, Emre Kosif kimdir? Emre Kosif kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

Emre Kosif hakkında araştırmalar sürerken, kariyer geçmişi ve mesleki hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Mimarlık alanındaki çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar futbol hakemliği yapan Kosif'in yaşı ve memleketi de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki,  Emre Kosif kimdir? Emre Kosif kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EMRE KOSİF KİMDİR?

Emre Kosif, mimarlık mesleğinin yanı sıra uzun yıllar futbol hakemliği yapan ve aktif hakemlik kariyerinin ardından hakemlik alanında idari görevler üstlenen isimdir. 

HAKEMLİK SONRASI İDARİ GÖREVLERİ

Aktif hakemlik kariyerinin ardından Emre Kosif, klasman gözlemcisi ve il eğitimcisi olarak görev yaptı. Hakemlik alanındaki idari çalışmalarını sürdüren Kosif, 2018 yılında İstanbul İl Hakem Kurulu yönetimine girdi.

Kosif, 2020 yılında ise İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atandı. Bu göreve geldiğinde İstanbul tarihinde kurul başkanlığı görevine getirilen en genç isimlerden biri oldu.

EMRE KOSİF KAÇ YAŞINDA?

Emre Kosif, 5 Şubat 1982 doğumludur. Samsun'da dünyaya gelen Kosif, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

EMRE KOSİF NERELİ?

Emre Kosif, Samsunludur. 5 Şubat 1982 tarihinde Samsun'da doğmuştur.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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