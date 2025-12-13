Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Emre Kınay, tiyatro ve dizi dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri… Peki, kariyerinin nasıl başladığını, hangi projelerde yer aldığını ve hayat hikayesini ne kadar biliyorsunuz? İstanbul doğumlu bu deneyimli oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylar neler, işte öğrenmek isteyeceğiniz bilgiler haberin devamında yer alıyor.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Kınay, babasının tiyatro ile ilgilenmesi sayesinde küçük yaşlardan itibaren sahneye ilgi göstermeye başlamıştır. Öğrencilik yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girerek tiyatro eğitimi aldı ve 1995 yılında mezun oldu.

Kariyerine Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başlayan Kınay, hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinema projelerinde uzun yıllardır aktif olarak rol almaktadır. 2005 yılında "Duru Tiyatro"yu kurarak kendi tiyatro topluluğunu yönetmeye başladı.

Ayrıca TRT ve Kanal D'de yarışma programları sunuculuğu da yapmıştır. Televizyonda dikkat çeken projelerinden bazıları "İki Aile", "Sil Baştan" ve "Güneşin Kızları"dır. Sanat kariyerinin yanı sıra 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adaylığıyla da gündeme gelmiştir.

EMRE KINAY KAÇ YAŞINDA?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

EMRE KINAY NERELİ?

Emre Kınay, İstanbul, Türkiye doğumludur.

EMRE KINAY KARİYERİ

Kınay, tiyatroya 1992 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda başladı. Televizyon kariyerine 1997 yılında adım attı ve birçok dizi ve filmde rol aldı. 2006-2008 yıllarında "İki Aile" dizisinde başrol oynayarak geniş kitlelerce tanındı.

2014 yılında "Sil Baştan" dizisinde, 2015 yılında ise "Güneşin Kızları" dizisinde önemli roller üstlendi. Tiyatroya olan ilgisini sürdürerek 2005 yılında kurduğu Duru Tiyatro ile sahne çalışmalarına devam etti. Sanat hayatı boyunca hem sahne hem ekran projelerinde kendini kanıtlayan Kınay, aynı zamanda politik alanda da kısa süreli bir girişimde bulunmuştur.