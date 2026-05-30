Empire State filmi ne zaman, nerede çekildi, Empire State filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Başrollerinde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Empire State, sürükleyici hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar ve yeniden izlemek isteyenler, “ Empire State konusu ne?”, “Oyuncuları kimler?” ve “Film hangi yıl çekildi?” sorularına yanıt arıyor. İşte Empire State filmi hakkında merak edilen detaylar.

EMPIRE STATE FİLMİ KONUSU NE?

Suç ve aksiyon türündeki yapımları sevenlerin ilgiyle takip ettiği Empire State filmi, gerçek olaylardan esinlenen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla öne çıkan film, televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin gündemine geldi.

EMPIRE STATE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Empire State filmi 2013 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Dito Montiel'in oturduğu yapım, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış gerçek bir soygun olayından ilham alınarak beyaz perdeye uyarlandı.

EMPIRE STATE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde gerçekleştirildi. Özellikle New Orleans ve çevresindeki bölgeler, yapımın ana çekim mekânları arasında yer aldı. Filmde kullanılan atmosfer, hikâyenin geçtiği dönemi ve suç dünyasının sert yapısını yansıtacak şekilde tasarlandı.

EMPIRE STATE FİLMİNİN KONUSU NE?

Empire State, güvenlik görevlisi olarak çalışan Chris Potamitis'in hayatına odaklanıyor. Maddi sıkıntılar yaşayan genç adam, çalıştığı nakit taşıma şirketindeki güvenlik açıklarını yakın arkadaşına anlatınca olaylar kontrolden çıkıyor.

İkili, büyük bir para soygunu planına dahil olurken, FBI ve emniyet güçleri de peşlerine düşüyor. Gerilim dolu kovalamaca ve suç dünyasının karanlık yüzü, filmin temel hikâyesini oluşturuyor.

EMPIRE STATE OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Hollywood'un tanınmış isimleri yer alıyor:

• Liam Hemsworth

• Dwayne Johnson

• Emma Roberts

• Nikki Reed

• Michael Angarano

• Paul Ben-Victor

Özellikle Liam Hemsworth ve Dwayne Johnson'ın performansları, filmin en dikkat çeken unsurları arasında gösteriliyor.

EMPIRE STATE GERÇEK HİKÂYEDEN Mİ UYARLANDI?

Evet, Empire State filmi 1982 yılında New York'ta gerçekleşen ve dönemin en büyük nakit para soygunlarından biri olarak kayıtlara geçen gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlandı. Film, yaşanan olayları kurgu unsurlarıyla harmanlayarak izleyiciye aktarıyor.