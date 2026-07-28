Emniyet Teşkilatı Yönetmelik SON DAKİKA! Emniyet Teşkilatı'nda hangi yönetmelik kaldırıldı?

Emniyet Teşkilatı'nda hangi yönetmelik kaldırıldı? İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, Emniyet Teşkilatı disiplin kurullarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen ve 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan düzenleme kaldırıldı.

EMNİYET YÖNETMELİK SON DAKİKA!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 5 Nisan 1980 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, yürürlükten kaldırma kararının yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiği belirtilirken, yönetmeliğin hükümlerinin İçişleri Bakanı tarafından yürütüleceği hükme bağlandı.

Yaklaşık 46 yıldır uygulanan düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, söz konusu yönetmelik artık hukuki geçerliliğini yitirmiş oldu.

EMNİYET TEŞKİLATI'NDA HANGİ YÖNETMELİK KALDIRILDI?

Yürürlükten kaldırılan düzenleme, Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik oldu.

5 Nisan 1980 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmelik, emniyet teşkilatındaki disiplin kurullarının çalışma sistemini ve disiplin süreçlerinin uygulanmasına ilişkin temel usul ve esasları belirliyordu.

İPTAL EDİLEN YÖNETMELİK NELERİ İÇERİYORDU?

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, Emniyet Teşkilatı içindeki disiplin mekanizmasının işleyişine dair temel çerçeveyi ve hukuki sınırları oluşturuyordu. Düzenlemenin kapsadığı başlıca konular şunlardı:

Disiplin kurullarının oluşumu, hangi çoğunlukla toplanacağı ve karar alma süreçleri.

Üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağına dair kurallar.

Raportörlük sistemi ve disiplin soruşturmalarının yürütülme usulleri.

Soruşturmalarda savunma alınmasının zorunluluğu, kararların tebliği ve uygulanması.

Disiplin kovuşturmasının adli ceza yargılamasından tamamen bağımsız şekilde yürütülebilmesi.

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev ve yetki sınırları.