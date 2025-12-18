Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü ismi değişiyor mu, neden değişiyor, Emniyet Genel Müdürlüğü yeni ismi ne olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ismi değişiyor mu, neden değişiyor, Emniyet Genel Müdürlüğü yeni ismi ne olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Emniyet teşkilatında köklü bir dönüşüm için hazırlıklara başladı. Planlanan yeni yasal düzenleme kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal yapısında önemli değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerle birlikte kurumun adı yeniden düzenlenecek, bazı birimler ise daha üst bir idari statüye taşınarak genel müdürlük seviyesinde yapılandırılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ismi değişiyor mu, neden değişiyor, Emniyet Genel Müdürlüğü yeni ismi ne olacak?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Yerlikaya, toplantı sırasında emniyet teşkilatında hayata geçirilmesi planlanan yapısal yeniliklere dair açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isim değişikliğiyle ilgili detaylar merak konusu oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSMİ DEĞİŞİYOR MU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatının daha güçlü ve çağın gerekliliklerine uygun bir yapıya kavuşması amacıyla önemli bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını ifade etti. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitesini geliştirmek için "Emniyet Başkanlığı" adıyla yeni bir teşkilatlanma modeline geçiş çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca görev puanı sistemiyle uyumlu şekilde, her il için olması gereken personel sayısını netleştirecek standart kadro planlamasının da son aşamaya geldiğini aktaran Yerlikaya, bu çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanmasının hedeflendiğini söyledi.

POLİSLERİN ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİ DÖNEM

Bakan Yerlikaya, polislerin görev sistemine ilişkin bir başka önemli değişikliği de gündeme getirdi. Mevcut 3 gruplu 12-36 çalışma modelinden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçilmesi için yürütülen hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bu düzenlemenin daha önce Meclis Genel Kurulu'nda da dile getirildiğini hatırlattı. Yeni sistemin; Mayıs ayındaki dönem tayinleri, mezuniyetler ve yaz aylarında yapılacak atamaların ardından, personelin görev yerlerine yerleşmesiyle birlikte hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title