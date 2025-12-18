Emniyet Genel Müdürlüğü ismi değişiyor mu, neden değişiyor, Emniyet Genel Müdürlüğü yeni ismi ne olacak?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Yerlikaya, toplantı sırasında emniyet teşkilatında hayata geçirilmesi planlanan yapısal yeniliklere dair açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün isim değişikliğiyle ilgili detaylar merak konusu oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSMİ DEĞİŞİYOR MU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatının daha güçlü ve çağın gerekliliklerine uygun bir yapıya kavuşması amacıyla önemli bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını ifade etti. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitesini geliştirmek için "Emniyet Başkanlığı" adıyla yeni bir teşkilatlanma modeline geçiş çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ayrıca görev puanı sistemiyle uyumlu şekilde, her il için olması gereken personel sayısını netleştirecek standart kadro planlamasının da son aşamaya geldiğini aktaran Yerlikaya, bu çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanmasının hedeflendiğini söyledi.

POLİSLERİN ÇALIŞMA DÜZENİNDE YENİ DÖNEM

Bakan Yerlikaya, polislerin görev sistemine ilişkin bir başka önemli değişikliği de gündeme getirdi. Mevcut 3 gruplu 12-36 çalışma modelinden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçilmesi için yürütülen hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bu düzenlemenin daha önce Meclis Genel Kurulu'nda da dile getirildiğini hatırlattı. Yeni sistemin; Mayıs ayındaki dönem tayinleri, mezuniyetler ve yaz aylarında yapılacak atamaların ardından, personelin görev yerlerine yerleşmesiyle birlikte hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.