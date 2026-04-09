Alternatif müzik dünyasının sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Eskişehir’de Milyon Performance Hall’de sahne almayı planlıyordu. Ancak son günlerde gündeme gelen hukuki gelişmeler, hayranlar arasında konserin iptal edilip edilmeyeceğine dair soru işaretleri yarattı. Peki, Emir Can İğrek'in konserleri iptal edilecek mi? Emir Can İğrek'in Eskişehir konseri iptal mi? Detaylar...

EMİR CAN İĞREK’İN KONSERLERİ İPTAL EDİLECEK Mİ?

11 Nisan Cumartesi günü Eskişehir’de Milyon Performance Hall’de gerçekleşmesi planlanan Emir Can İğrek konseriyle ilgili olarak henüz resmî bir iptal duyurusu yapılmadı. Mevcut durumda konserin iptal edilmesi söz konusu değil ve organizatörler tarafından herhangi bir değişiklik bildirilmedi.

Hayranlar ve bilet sahipleri, konserin planlandığı şekilde devam edeceğini varsayabilir; ancak resmi bir açıklama gelene kadar durum netleşmiş sayılmıyor.

EMİR CAN İĞREK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu ve Sinem Özenç Ünsal da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek” suçlarına iştirak ettikleri değerlendiriliyor.

14 şüpheliden 11’i gözaltına alınmış, 2’si firari olarak aranıyor ve 1 kişi yurt dışında tespit edilmiş durumda.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler şunlardır:

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

Somer Sivrioğlu

Serra Pirinç

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Sinem Özenç Ünsal

Elif Büşra Pekin

Ahsen Eroğlu

Burak Deniz

Mert Demir

Emre (FEL) Öztürk

Ender Eroğlu

Enes Güler

Bu liste, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında açıklanmıştır.