Emine Ün kimdir? Emine Ün kaç yaşında, nereli?

Emine Ün, ekranlarda ve sahnelerde adını duyuran bir isim… Mankenlikten oyunculuğa, oradan şarkıcılığa uzanan kariyer yolculuğu ile dikkat çeken Ün'ün yaşamı ve meslek serüveni merak konusu oluyor. Peki, İstanbul doğumlu bu ünlü isim kimdir, kaç yaşında ve kariyerinin dönüm noktaları neler? Tüm bilinmeyenler ve sürpriz detaylar haberin devamında…

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün, esas soyadı "Bolverdi" olan Türk manken, oyuncu ve şarkıcıdır. 15 yaşında Neşe Erberk Ajansı'nda mankenliğe başlayarak moda dünyasına adım atmış, çeşitli dergi kapaklarında yer almış ve televizyon reklamlarında rol almıştır. Televizyon ekranlarında hostes sunucu olarak da görev almış, Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" klibinde oynayarak tanınmış bir isim haline gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Akatlar Kültür Merkezi'nde almış, Can Gürzap, Levent Özdilek ve Ayla Algan'dan dersler görmüştür. Televizyon ve sinema projelerinde rol aldıktan sonra 2012 yılında şarkıcılığa başlamıştır.

EMİNE ÜN KAÇ YAŞINDA?

Emine Ün, 24 Eylül 1977 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

EMİNE ÜN NERELİ?

Emine Ün, İstanbul, Türkiye doğumludur.

EMİNE ÜN'ÜN KARİYERİ