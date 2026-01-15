Son dönemde Netflix'in yeni dizisi Ayrılık Da Sevdaya Dahil ile adından sıkça söz ettiren Emine Meyrem Karamemet, Türk televizyon ve sinema dünyasının yükselen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizide canlandırdığı Afife karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken oyuncu, çok kültürlü geçmişi, güçlü oyunculuğu ve gizemli duruşuyla merak konusu oldu. Peki, Emine Meyrem Karamemet kimdir? Ayrılık Da Sevdaya Dahil Afife kaç yaşında, nereli? Emine Meyrem evli mi? Detaylar...

EMİNE MEYREM KARAMEMET KİMDİR?

Emine Meyrem, 28 Mart 1980 tarihinde Türkiye'de dünyaya geldi. Ailesinin İtalyan kökenli olması, onun çok kültürlü bir geçmişe sahip olmasını sağladı. Çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye ve Avrupa arasında geçiren Meyrem, özellikle Fransa ve Belçika'da uzun süre yaşamış ve bu süreçte tiyatro ile sinema ile yakından ilgilenmeye başlamıştır.

Çok kültürlü yapısı, kariyerinde büyük bir avantaj sağlayan Emine Meyrem, Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bu yeteneği, uluslararası projelerde yer almasına da olanak tanıyor.

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL AFİFE KAÇ YAŞINDA?

Emine Meyrem, 28 Mart 1980 doğumlu olup, 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

EMİNE MEYREM KARAMEMET NERELİ?

Emine Meyrem Karamemet, çok kültürlü bir geçmişe sahip olup Türk-İtalyan kökenlidir.

EMİNE MEYREM EVLİ Mİ?

Kamuya açık kaynaklarda Emine Meyrem Karamemet'in özel hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

EMİNE MEYREM KARAMEMET'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Emine Meyrem Karamemet'in ekran kariyeri, hem tiyatro sahnelerinde hem de sinema ve televizyon projelerinde aldığı deneyimlerle şekillenmiştir. İşte oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler:

Ayrılık Da Sevdaya Dahil (2025) – Afife (Dizi)

Anadolu Leoparı (2021) (Dizi)

Magi (2016) (Film)

Af (2020) (Film)

Sonar (2017) (Film)

Toprak (2017) (Film)

Lazare (2020) (Film)

Castor & Pollux (2014 – oyuncu, yazar, yönetmen) (Film)

Her biri seçici ve stratejik projelerden oluşan bu filmografi, Emine Meyrem'in kariyerinde kaliteli ve ödüllü bir çizgi yakaladığını gösteriyor.

Emine Meyrem, tiyatro sahnesinde Boys Don't Cry ve Pentagleize gibi oyunlarda rol aldı. Sinema ve tiyatro kariyerinde kazandığı ödüller arasında:

2017 Dada Saheb Phalke Film Festival – Sonar filmi ile En İyi Kadın Oyuncu

2019 Sinepark – Toprak filmi ile En İyi Kadın Oyuncu

Bu ödüller, onun hem ulusal hem uluslararası arenada tanındığını ve oyunculuk yeteneğini kanıtladığını gösteriyor.