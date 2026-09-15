Emin Ay kimdir, Emin Ay kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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EMİN AY KİMDİR

Emin Ay, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Diyarbakır’da geçiren Ay, eğitim hayatının ilk, orta ve lise dönemlerini de burada tamamlamıştır.

Emin Ay, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayarak mezun olmuştur. Ay’ın aynı zamanda medrese kökenli olduğu da belirtilmektedir. Eğitim hayatının ardından çalışma yaşamına atılan Emin Ay, özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Emin Ay, meslek hayatında özel sektörde görev almış ve bir şirkette yöneticilik yapmıştır. İş dünyasındaki deneyiminin yanı sıra siyasi çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir.

Emin Ay, siyasi çalışmalarını Halkların Demokratik Partisi (HDP) bünyesinde sürdürmüştür. Daha önce HDP’den Kulp Belediye Başkan adayı olan Ay, siyasi faaliyetlerini DEM Parti çizgisinde devam ettirmiştir. Bu süreçte özellikle Kulp ve Diyarbakır çevresindeki siyasi çalışmalarıyla gündeme gelmiştir.

Emin Ay’ın özel hayatına ilişkin bilgilere göre evli olduğu ve üç çocuk babası olduğu belirtilmektedir. Aile hayatını gözlerden uzak sürdürdüğü ifade edilen Ay, siyasi ve mesleki çalışmalarıyla kamuoyunda tanınmaktadır.