Emel Horasan Kılavuz neden öldü, Emel Horasan Kılavuz kimdir?

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Vefat haberinin ardından "Emel Horasan Kılavuz kimdir?", "Emel Horasan Kılavuz neden öldü?" ve "Emel Horasan Kılavuz kaç yaşındaydı?" soruları gündeme geldi. İşte Emel Horasan Kılavuz'un hayatı ve vefatına dair bilinenler.

EMEL HORASAN KILAVUZ HAYATINI KAYBETTİ

Bakırköy Sağlık Yüksekokulu emekli öğretim üyesi Dr. Emel Horasan Kılavuz'un vefatı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tarafından yayımlanan taziye mesajıyla kamuoyuna duyuruldu. Fakülte, Kılavuz'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini bildirdi.

EMEL HORASAN KILAVUZ KİMDİR?

Emel Horasan Kılavuz, Bakırköy Sağlık Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmış emekli bir akademisyendi. Meslek hayatını sağlık eğitimi alanında sürdüren Kılavuz, hemşirelik öğrencilerinin yetiştirilmesinde görev aldı. Uzun yıllar eğitim hayatına katkı sunan Kılavuz, daha sonra görevinden emekliye ayrıldı.

EMEL HORASAN KILAVUZ NEDEN ÖLDÜ?

Emel Horasan Kılavuz'un ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakültenin yayımladığı taziye mesajında ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Bu nedenle Kılavuz'un hangi sebeple hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor.

EMEL HORASAN KILAVUZ KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

Emel Horasan Kılavuz'un doğum tarihi, yaşı ve memleketiyle ilgili bilgiler, kamuoyuyla paylaşılan taziye açıklamasında yer almadı.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin taziye mesajında, Kılavuz'un akademik kadronun bir üyesi olarak mesleğin bilimsel gelişimine katkı sağladığı vurgulandı. Fakülte, Emel Horasan Kılavuz'u mesleğine sunduğu katkılar dolayısıyla saygı, minnet ve rahmetle andığını belirterek ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi.