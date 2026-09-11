Emekliye seyyanen zam 2026: Emekliye seyyanen zam verilecek mi, ne kadar zam verilecek?

Emekliye seyyanen zam 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Memur emeklilerini yakından ilgilendiren süreçte yaşanan yeni gelişmelerin ardından seyyanen zam beklentisi yeniden araştırılmaya başlandı. Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak, zam verilecek mi? Gözler şimdi kritik gelişmelerde...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Memur emeklilerine seyyanen zam verilip verilmeyeceği henüz kesinleşmiş değil. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması amacıyla açılan davada başvurular birleştirildi. Dosyanın esastan değerlendirilmesinin önünün açılmasıyla gözler Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vereceği karara çevrildi. AYM'nin kararı, seyyanen ödemenin memur emeklilerine uygulanıp uygulanmayacağını belirleyecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR VERİLECEK?

Memur emeklilerine verilecek seyyanen zam için şu an kesinleşmiş bir tutar bulunmuyor. Gündeme gelen 25 bin liralık seyyanen zam iddiası, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ödemenin güncel karşılığı üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor. Ancak 25 bin liralık ödeme kesinleşmiş değil. Aynı şekilde, 2023'ten bu yana oluşabilecek farkların yaklaşık 1 milyon liraya ulaşabileceği yönündeki hesaplamalar da kesinleşmiş bir ödeme anlamına gelmiyor. Geriye dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı ve varsa farkların nasıl hesaplanacağı AYM'nin kararının ardından netleşecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen Zam, maaşlara belirli bir oranda değil, tüm hak sahiplerine aynı miktarda ek ödeme yapılması anlamına geliyor. Memur emeklileri açısından gündemde olan konu ise 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin emekli aylıklarına da yansıtılması talebine dayanıyor. Bu kapsamda açılan davada başvuruların birleştirilmesiyle dosyanın esastan incelenmesinin önü açılırken, uygulanacak bir ödeme olup olmayacağı AYM'nin kararına göre belirlenecek.