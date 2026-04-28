Emekli maaşına zam mı gelecek? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklama yaptı, emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemeler, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. “Emekli maaşına zam gelecek mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı ve yeni artış oranı ne olacak?” soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında öne çıkarken, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM MI GELECEK?

Kulislerde yer alan iddialara göre emekli ve dar gelirli kesime yönelik bir düzenleme yapılması planlanıyor. AK Parti içinden bazı isimlerin, özellikle emekli, dar gelirli ve esnaf için ek bir iyileştirme beklentisi içinde olduğu ve bu konuda ekonomi yönetimine görüş iletildiği belirtiliyor. İddialara göre daha önce haziran ayında yapılması düşünülen düzenlemenin, bölgesel gelişmeler nedeniyle yıl sonuna, aralık ayına ertelendiği konuşuluyor. Ayrıca aralık ayında yapılacak düzenlemede enflasyon artı yaklaşık yüzde 20 oranında bir artışın gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Kulis bilgilerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, dar gelirli gruplara yönelik bir düzenleme planlandığı yönünde değerlendirmeler yaptığı iddia ediliyor. Bu düzenlemenin başlangıçta haziran ayında gündeme geldiği ancak daha sonra ekonomik ve bölgesel gelişmeler nedeniyle aralık ayına ertelendiği ifade ediliyor.

Ayrıca bazı AK Parti yetkililerinin, özellikle seçim sürecine yönelik ekonomik adımların ilerleyen dönemde atılabileceğini değerlendirdiği, emekli ve dar gelirli kesime yönelik beklentilerin ise hükümetin ekonomi politikalarında önemli bir başlık olarak yer aldığı aktarılıyor.