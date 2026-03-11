Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiye ücretleri ne kadar, zam verildi mi?

Emekliler, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi ve miktarını merakla bekliyor. Bu yıl ödemelerde değişiklik olacak mı, zam yapılacak mı soruları gündemde öne çıktı. Detaylar milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri, bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, ödemeler geleneksel şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek.

EMEKLİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı için emekli maaşları özel olarak öne çekildi ve 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Böylece emekliler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini bayram öncesinde alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi, 2018'den bu yana emeklilere ve hak sahiplerine iki kez ödeniyor. Son düzenlemeye göre:

2018: 1000 TL

2021: 1100 TL

2023: 2000 TL

2024: 3000 TL

2025 ve 2026: 4000 TL

2026'da Ramazan ve Kurban Bayramı için her bir ödeme 4 bin lira olacak; yıl içinde toplam 8 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi, bayram ikramiyesinden faydalanacak. Bu ödemeler, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve bayram hazırlıklarını kolaylaştırmasına önemli katkı sağlıyor.