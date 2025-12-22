Haberler

Emek Külür kimdir? Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Emek Külür kimdir? Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sadettin Saran'ın eski eşi olarak gündeme gelen Emek Külür, gerek mesleki başarıları gerekse özel hayatına dair merak edilenlerle kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Emek Külür kimdir? Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sadettin Saran ve Emek Külür neden ayrıldı? Detaylar...

Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür, hem özel hayatı hem de mesleki kariyeriyle son yıllarda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Emek Külür kimdir? Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sadettin Saran ve Emek Külür neden ayrıldı? Detaylar haberimizde!

SADETTİN SARAN'IN ESKİ EŞİ EMEK KÜLÜR KİMDİR?

Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür, Türkiye'de modern diş hekimliği ve özellikle implantoloji alanında uzun yıllardır çalışmalarıyla tanınan başarılı bir sağlık profesyonelidir. Mesleki kariyerini yalnızca klinik uygulamalarla sınırlamayan Külür, uluslararası eğitim geçmişi ve Türkiye'de kurduğu diş klinikleriyle dikkat çekmektedir.

Emek Külür'ün kamuoyunda tanınması, yalnızca Sadettin Saran ile olan evliliğiyle sınırlı değildir. Akademik altyapısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı uzmanlık eğitimi ve Türkiye'de sağlık sektörüne kazandırdığı klinik yapılar, onu alanında öne çıkan isimlerden biri hâline getirmiştir.

EMEK KÜLÜR KAÇ YAŞINDA?

Emek Külür, 05.09.1971 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre Emek Külür, 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

EMEK KÜLÜR NERELİ?

Başarılı diş hekimi Emek Külür, Kahramanmaraş doğumludur. Eğitim ve meslek hayatının büyük bölümünü farklı şehirlerde ve yurt dışında sürdürmesine rağmen, doğum yeri Kahramanmaraş olarak bilinmektedir.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde edindiği mesleki deneyimler, onun çok yönlü bir sağlık profesyoneli olarak yetişmesine katkı sağlamıştır.

EMEK KÜLÜR NE İŞ YAPIYOR?

Emek Külür, diş hekimi olarak görev yapmaktadır ve özellikle implantoloji ile estetik diş hekimliği alanlarında uzmanlaşmıştır.

1994 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Külür, mesleki gelişimini uluslararası düzeyde sürdürme kararı alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. New York Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde implantoloji alanında uzmanlık eğitimi almıştır.

ABD'de bulunduğu dönemde, New York Üniversitesi İmplant Diş Hekimliği Bölüm Başkanı Dr. Denis Tornow'un özel kliniğinde implant ve estetik diş hekimliği asistanlığı yapmıştır. Aynı süreçte Brookdale Hastanesi Ağız, Diş ve Ortodonti Bölümü'nde Dr. Norman Cranin ile birlikte çalışarak klinik deneyimini ileri seviyeye taşımıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Amerikan Hastanesi'nde diş hekimi olarak görev almıştır. Ardından Kadıköy Şifa Hastanesi ve Memorial Hastanesi bünyesinde diş kliniklerinin kuruculuğunu üstlenmiştir.

2007 yılından bu yana ise klinik çalışmalarını Nişantaşı Smile Institute'ta sürdürmektedir. Bu yönüyle Emek Külür, yalnızca bir uygulayıcı değil; aynı zamanda sağlık yatırımları ve klinik yapılanmalar konusunda da deneyimli bir isimdir.

SADETTİN SARAN VE EMEK KÜLÜR NEDEN AYRILDI?

Sadettin Saran ve Emek Külür'ün evliliklerinin sona erme nedenine ilişkin kamuoyuna yansımış resmî veya ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır.

title