İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Emek Emre'nin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Emre'nin gözaltına alınması, geçtiğimiz hafta Bodrum'da gerçekleşen ve sanat, spor, hukuk ve cemiyet dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı düğünün ardından gündeme geldi. Peki, Emek Emre kimdir? Emek Emre neden gözaltına alındı? Detaylar...

EMEK EMRE KİMDİR?

Avukat Emek Emre, avukat Altın Mimir'in oğludur. Emre, özel hayatıyla son olarak sevgilisi Dilan Doğan ile gerçekleştirdiği düğün töreniyle gündeme gelmişti.

Emek Emre ve Dilan Doğan, 7 Eylül'de Bodrum'daki Flamm Bodrum'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Hukuk, sanat, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğün, magazin gündeminde de yer aldı.

EMEK EMRE'NİN DÜĞÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Emek Emre ve Dilan Doğan'ın 7 Eylül'de Bodrum'da düzenlenen düğün töreni, katılan tanınmış isimlerle dikkat çekti.

Çiftin nikâh şahitliklerini Gülşen, Gülben Ergen, Hasan Arat, Sadettin Saran, İhsan Gülay ve Deniz Erdem üstlendi. Törenin temsili nikâhını ise ailenin yakın dostlarından Serdar Gülgün kıydı.

Düğün, sanat ve cemiyet dünyasının yanı sıra spor ve hukuk çevrelerinden isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

EMEK EMRE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emek Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Başsavcılığın İl Jandarma Komutanlığına verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında Emre'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Ancak mevcut bilgiler kapsamında Emek Emre'nin gözaltına alınmasının gerekçesine ve kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu nedenle gözaltı kararının gerekçesi konusunda mevcut bilgilerin ötesinde bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin ve Emek Emre'nin gözaltına alınmasına ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.