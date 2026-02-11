Elif Gülşah Gürlek kimdir, Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in görevi nedir?

Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek, üstlendiği görevleriyle gündemdeki yerini koruyor. Peki, Elif Gülşah Gürlek kimdir ve hangi görevlerde aktif olarak rol alıyor? İşte Elif Gülşah Gürlek hakkında detaylı bilgiler…

ELİF GÜLŞAH GÜRLEK KİMDİR?

Elif Gülşah Gürlek, Türk hukuk camiasının önemli isimlerinden biridir. Aynı zamanda Akın Gürlek'in eşidir. Mesleki kariyerinde hakim olarak görev yapmış ve hukuk alanındaki deneyimi ile tanınmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SPK ATAMALARI

11 Kasım 2024 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'de Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetiminde önemli değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmî Gazete kararına göre SPK yönetimine yeni atamalar gerçekleştirilmişti.

11 Kasım 2024 Pazartesi günü Resmî Gazete'de yayımlanan atamalar şu şekilde açıklanmıştı:

• SPK İkinci Başkanlığı: Mahmut Sütcü

• SPK Üyeliği: Mutlu Akın

• SPK Üyeliği: Elif Gülşah Gürlek