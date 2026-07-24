Elif Buse Doğan kimdir, Elif Buse Doğan kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Başarılı sahne performansları ve seslendirdiği türkülerle dikkat çeken Elif Buse Doğan, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Sanatçının yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve medeni durumuna ilişkin bilgiler, hayranları tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, 1993 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, eğitim hayatını da bu alanda şekillendirdi. Türk halk müziğine olan ilgisi sayesinde genç yaşta sahne çalışmalarına başladı ve kısa sürede tanınan isimler arasında yer aldı.

ELİF BUSE DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Elif Buse Doğan, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ELİF BUSE DOĞAN NERELİ?

Elif Buse Doğan, Kocaeli doğumludur. Eğitim ve sanat yaşamını ise uzun yıllar Ankara ve İstanbul'da sürdürmüştür.

ELİF BUSE DOĞAN'IN EĞİTİM HAYATI

Müzik eğitimine önem veren Elif Buse Doğan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü'nden mezun oldu. Akademik eğitimi sayesinde halk müziği alanında kendisini geliştiren sanatçı, birçok önemli projede yer aldı.

ELİF BUSE DOĞAN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Elif Buse Doğan'ın kamuoyuna yansıyan resmi bilgilere göre evliliği bulunmamaktadır. Sanatçı, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bekârdır.

ELİF BUSE DOĞAN'IN MÜZİK KARİYERİ

Elif Buse Doğan, yayımladığı albümler, single çalışmaları ve seslendirdiği türkülerle Türk halk müziğinin genç kuşaktaki başarılı temsilcileri arasında gösteriliyor. TRT Müzik başta olmak üzere birçok televizyon programında sahne alan sanatçı, yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.