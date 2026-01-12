Elazığ okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Elazığ'da okul yok mu (ELAZIĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı günü için Elazığ'da beklenen kar yağışı sonrası eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Elazığ Valiliği'nin alacağı olası kar tatili kararı yakından takip edilirken, "Elazığ okullar tatil mi?" ve "Cuma günü Elazığ'da okul var mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Elazığ'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Etkili Olacak, Soğuk Hava Hafta Boyunca Sürecek

Elazığ'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini artırıyor. Pazartesi günü 18.00–24.00 saatleri arasında kent genelinde karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 1 derece civarında seyredecek. Yüksek nem oranı ve zaman zaman 35–38 km/saat hızına ulaşan rüzgâr, hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

Salı günü gece yarısından itibaren yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 03.00–06.00 saatleri arasında kar yağışı görülecek. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -3 dereceye kadar inecek. Akşam saatlerinde hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık -1 derece seviyelerine düşecek.

5 günlük hava tahminine göre Elazığ'da sert kış koşulları etkisini sürdürecek.

Salı günü kar yağışlı hava ile sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacak.

Çarşamba günü yağış etkisini kaybedecek ancak soğuk hava etkili olacak, sıcaklık -8 ile -4 derece aralığında seyredecek.

Perşembe ve Cuma günleri en düşük sıcaklık -16 dereceye kadar düşecek.

Cumartesi günü ise soğuk hava devam ederken sıcaklık -9 ile -3 derece arasında olacak.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.