Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin adı, son günlerde Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu soruşturmasıyla anılıyor. İddiaya göre, Cebeci'nin telefonunda yapılan incelemelerde suç teşkil eden birçok veriye ulaşıldı. Peki, Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan neler çıktı? Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN TELEFONUNDAN NELER ÇIKTI?

Gazeteci Cem Küçük'ün açıklamalarına göre, Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi davranışların tespit edildiği öne sürüldü. Küçük, konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Telefonundan çıkanlar bazılarının başını ciddi ağrıtacak" ifadelerini kullandı. Bu iddialar, yalnızca Cebeci'yi değil, yakın çevresinde yer alan diğer isimleri de gündeme taşıdı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bu bulgu, soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik kanıt olarak öne çıkıyor. Telefonunda çıkan veriler ve adli tıp sonuçları, spikerin tutuklanmasının hukuki gerekçeleri arasında öncelikli olarak gösteriliyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ' NEDEN TUTUKLANDI

Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde, ifade vermek üzere adliyeye gelmesiyle birlikte Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, yalnızca spikerin şahsi kullanımını değil, aynı zamanda başkalarına uyuşturucu temin etme ve yer gösterme gibi suç teşkil eden davranışlarını da kapsıyor. Bu durum, Cebeci'nin tutuklanmasındaki temel etken olarak değerlendiriliyor.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de canlı yayınlanan Medya Kritik programında, ünlü isimlere yönelik operasyonların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Küçük, Cebeci'nin telefonunda tespit edilen verilerin, bazı kişilerin başını ciddi şekilde ağrıtacağını belirtti ve uyuşturucuya dair delillerin yalnızca kullanım değil, aynı zamanda temin ve yer gösterme boyutunu da içerdiğini söyledi.