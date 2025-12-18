Haberler

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan neler çıktı?

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan neler çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, adını son günlerde sosyal medyada ve haber sitelerinde duyurulan uyuşturucu soruşturması ile duyuruyor. Soruşturmanın en çarpıcı noktası ise Cebeci'nin telefonundan çıkan deliller oldu. Peki, Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan neler çıktı? Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? Detaylar...

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin adı, son günlerde Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu soruşturmasıyla anılıyor. İddiaya göre, Cebeci'nin telefonunda yapılan incelemelerde suç teşkil eden birçok veriye ulaşıldı. Peki, Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan neler çıktı? Rümeysa Cebeci neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN TELEFONUNDAN NELER ÇIKTI?

Gazeteci Cem Küçük'ün açıklamalarına göre, Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi davranışların tespit edildiği öne sürüldü. Küçük, konuyla ilgili yaptığı yorumda, "Telefonundan çıkanlar bazılarının başını ciddi ağrıtacak" ifadelerini kullandı. Bu iddialar, yalnızca Cebeci'yi değil, yakın çevresinde yer alan diğer isimleri de gündeme taşıdı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bu bulgu, soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik kanıt olarak öne çıkıyor. Telefonunda çıkan veriler ve adli tıp sonuçları, spikerin tutuklanmasının hukuki gerekçeleri arasında öncelikli olarak gösteriliyor.

Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan neler çıktı?

ELA RÜMEYSA CEBECİ' NEDEN TUTUKLANDI

Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde, ifade vermek üzere adliyeye gelmesiyle birlikte Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, yalnızca spikerin şahsi kullanımını değil, aynı zamanda başkalarına uyuşturucu temin etme ve yer gösterme gibi suç teşkil eden davranışlarını da kapsıyor. Bu durum, Cebeci'nin tutuklanmasındaki temel etken olarak değerlendiriliyor.

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de canlı yayınlanan Medya Kritik programında, ünlü isimlere yönelik operasyonların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Küçük, Cebeci'nin telefonunda tespit edilen verilerin, bazı kişilerin başını ciddi şekilde ağrıtacağını belirtti ve uyuşturucuya dair delillerin yalnızca kullanım değil, aynı zamanda temin ve yer gösterme boyutunu da içerdiğini söyledi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title