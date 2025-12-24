Haberler

Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası kimdir, Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası ne dedi?
Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Cebeci'nin ablasının kim olduğu ve ne dediği hakkında bilgiler gündemde. Bu haber, Ela Rümeysa Cebeci ve ailesi hakkında önemli bilgiler içeriyor. Peki, Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası kimdir, Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası ne dedi?

Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası hakkındaki meraklar artıyor. Cebeci'nin ablasının kim olduğu ve ne dediği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Ela Rümeysa Cebeci'nin ablasının kim olduğu ve ne dediği hakkında detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

ELA RÜMEYSA CEBECİ'NİN ABLASI NE DEDİ?

Nevşin Mengü'ye konuşan Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası, aile olarak kardeşlerinin sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı. Açıklamalarında, kamuoyunda oluşturulan algıyla gerçeklerin örtüşmediğini söyledi.

"AİLE OLARAK ARKASINDAYIZ"

Ablasının ifadelerine göre aile, sürecin başından bu yana Ela Rümeysa'nın yanında duruyor. Kardeşlerine yönelik suçlamaların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını belirterek, dayanışma mesajı verdi.

"TELEFONUNU GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SAVCILIĞA VERDİ"

Ela Rümeysa'nın hiçbir tereddüt göstermeden telefonunu savcılığa teslim ettiğini söyleyen ablası, "Nasıl olsa bir şey çıkmayacak" diyerek şeffaf davrandığını aktardı.

MEDYADAKİ İDDİALARIN BÜYÜK KISMI GERÇEK DIŞI

Ablası, medyada yer alan haber ve yorumların neredeyse tamamının yanlış olduğunu belirterek, dolaşan bilgilerin yüzde 99'unun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

MEHMET AKİF ERSOY İLE İLİŞKİ İDDİALARINA YANIT

Ela Rümeysa Cebeci ile Mehmet Akif Ersoy arasında yalnızca iş ilişkisi bulunduğunu söyleyen abla, bunun dışında ileri sürülen iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi.

PARTİ VİDEOSU İDDİASI REDDEDİLDİ

Sosyal medyada dolaşıma sokulan parti videosunun Ela Rümeysa ile hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan ablası, söz konusu görüntülerin kardeşinin telefonundan çıkmadığını ve böyle bir ortama hiç gitmediğini söyledi.

"İKİNCİ KEZ İFADE" SÖZLERİNE TEPKİ

Şamil Tayyar'ın "ikinci kez ifade verecek, itirafçı oldu" şeklindeki sözlerine de değinen ablası, bu iddianın doğru olmadığını belirtti. O anlarda Silivri'de kardeşinin yanında olduğunu, Ela Rümeysa'nın avukatıyla görüşme halinde bulunduğunu aktardı.

MEDYAYA DOĞRULAMA ÇAĞRISI

Ablasının en sert eleştirisi basına yönelik oldu. Gazetecilerin bilgileri teyit etmeden yayınladığını söyleyerek, bu tutumun hem kişisel haklara hem de meslek etiğine zarar verdiğini dile getirdi.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

İsmail Saymaz'ın açıklamalarını da eleştiren abla, Ela Rümeysa için sert ifadeler kullanılırken, benzer durumlarda başka isimler için "özel hayat" vurgusu yapılmasını çifte standart olarak değerlendirdi.

