Ela Rümeysa Cebeci İmam Hatip mezunu mu, ne mezunu eğitimi ne?

Ünlü isim Ela Rümeysa Cebeci'nin eğitim durumu merak konusu oldu. Cebeci'nin hangi okuldan mezun olduğu ve eğitim geçmişi hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor.Cebeci'nin eğitim geçmişi hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ELA RÜMEYSA CEBECİKİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Kariyerine radyo programcılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğine yönelmiş ve Habertürk ile Show TV gibi kanallarda görev almıştır. Oyunculuk eğitimi bulunan ve bazı dizi projelerinde de yer alan Cebeci, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak iletişim alanında dersler vermektedir.

ELA RÜMEYSA CEBECİ İMAM HATİP LİSESİ MEZUNU MU?

Uyuşturucu operaysonu ile gündeme gelen isimlerden biri de Ela Rümeysa Cebeci idi. Cebeci'nin İmam hatip lisesi mezunu olduğu öğrenildi.