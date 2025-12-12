Haberler

Ela Rümeysa Cebeci evli mi, bekar mı?

Güncelleme:
Ela Rümeysa Cebeci, medya sektöründe hem haber sunuculuğu hem de oyunculuk deneyimiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarındaki başarılı performansı ve çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken Cebeci hakkında merak edilen konulardan biri de özel hayatı. Peki, Ela Rümeysa Cebeci evli mi, yoksa hayatına bekar olarak mı devam ediyor?

Hem ekran önü çalışmaları hem de akademik alandaki birikimiyle adından söz ettiren Ela Rümeysa Cebeci, genç yaşına rağmen Türkiye medya dünyasında kendine güçlü bir konum edinmiş durumda. Televizyon ve radyo alanındaki çalışmalarıyla sıkça gündeme gelen Cebeci'nin özel yaşamı da takipçileri tarafından yakından araştırılıyor. Peki, Ela Rümeysa Cebeci'nin medeni durumu ne?

ELA RÜMEYSA CEBECİ EVLİ Mİ?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Medya sektörüne radyo programcılığı ile adım atmış, kısa sürede ekran dünyasına geçiş yaparak televizyon haberciliğinde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Kariyerine 2011 yılında İstanbul FM'de yaptığı programla başlayan Cebeci, dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişim ve profesyonel sunumuyla dikkat çekmiştir. Aynı yıl ekran dünyasına da adım atmış, TRT 1 ekranlarında muhabir olarak görev yapmaya başlamıştır.

Oyunculuk alanında da aktif olan Ela Rümeysa Cebeci, ilk televizyon deneyimini 2011 yılında Kanıt dizisi ile yaşamış, aynı yıl Nuri adlı dizide de rol almıştır. 2012 yılında Fetih 1453 filmi ile beyaz perdeye geçen Cebeci, son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde izleyici karşısına çıkmıştır.

Ela Rümeysa Cebeci evli değildir ve kamuya açık kaynaklarda evli olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi yoktur. Genel biyografi ve magazin bilgilerinde, özel hayatını gözlerden uzak tuttuğu ve şu anda bekâr olduğu belirtiliyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
