El Yogurt kimdir, Kartel CJNG lideri El Yogurt kimdir?

Uluslararası güvenlik raporları ve Meksika basınında yer alan iddialara göre El Yogurt, CJNG yapılanması içinde kritik bir konumda bulunuyor. El Yogurt'un kimliği, suç geçmişi ve Kartel CJNG içindeki etkisi, organize suçla mücadele kapsamında hem yerel hem de küresel otoriteler tarafından yakından takip ediliyor.

KARTEL CJNG LİDERİ EL YOGURT KİMDİR?

Meksika'nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), eski lideri Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından derin bir liderlik krizine sürüklendi. Kartel içinde başlayan güç mücadelesinde öne çıkan isim ise henüz 29 yaşındaki Abraham Jesús Ambriz Cano, bilinen lakabıyla El Yogurt oldu. Güvenlik raporları, El Yogurt'un yükselişinin kartel içi dengeleri sarsabileceğine ve daha sert bir şiddet dalgasına yol açabileceğine işaret ediyor.

KARTELDE GÜÇ BOŞLUĞU VE YENİ LİDER ARAYIŞI

CJNG'nin kurucu lideri El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesi, örgüt içinde uzun süredir bastırılan rekabeti gün yüzüne çıkardı. Üst düzey komutanlar arasında yaşanan nüfuz savaşı, kartelin geleceği açısından kritik bir döneme işaret ederken, El Yogurt'un adı bu süreçte en sık telaffuz edilen figürlerden biri haline geldi.

LOS INDESTRUCTIBLES'IN KOMUTANI

İstihbarat değerlendirmelerine göre El Yogurt, CJNG bünyesinde faaliyet gösteren ve "Los Indestructibles" olarak bilinen silahlı hücrenin başında bulunuyor. Eski Kolombiyalı askeri personelden oluştuğu iddia edilen bu yapı, kartelin uyuşturucu rotaları üzerindeki kritik geçiş noktalarını kontrol ederek hem mali hem de operasyonel güç sağlıyor. Bu durum, El Yogurt'u sadece bir saha lideri değil, stratejik bir aktör konumuna taşıyor.

"KİŞİSEL ÖLÜM MANGASI" İDDİASI

Dış basında yer alan bilgilere göre El Yogurt'un, El Mencho'ya bağlı "kişisel ölüm mangası"nı yönettiği öne sürülüyor. Uzmanlar, bu iddianın doğrulanması halinde El Yogurt'un kartel hiyerarşisinde ne denli merkezi bir rol oynadığının netleşeceğini belirtiyor. Bu bağlantı, onun liderlik yarışında neden öne çıktığını da açıklıyor.

DONANMA OPERASYONUNDAN SAĞ ÇIKTI

2025 yılında Meksika Donanması'nın Michoacán eyaletinde düzenlediği operasyonda, El Yogurt'un komutasındaki hücreyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmada çok sayıda kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, El Yogurt'un operasyondan kaçmayı başarması dikkat çekti. Güvenlik çevreleri bu durumu, onun taktik yeteneği ve örgüt içindeki koruma ağının gücüyle ilişkilendiriyor.

ŞİDDET DALGASI KAPIDA MI?

El Mencho'nun Şubat 2026'da öldürülmesinin ardından CJNG'nin kontrol ettiği bölgelerde şiddet olaylarında artış gözlemlendi. Resmî makamlar henüz kartel içinde net bir liderlik değişimi açıklamazken, güvenlik uzmanları rekabetin daha kanlı bir sürece evrilebileceği uyarısında bulunuyor. El Yogurt'un yükselişi ise bu yeni dönemin en kritik başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor.