Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'in ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar, sosyal medya dünyasında yetişkin içerik üreticisi María Julissa'yı gündemin merkezine taşıdı. Peki, El Mencho'nun sevgilisi María Julissa kimdir? Detaylar haberimizde.

EL MENCHO'NUN SEVGİLİSİ MARÍA JULISSA KİMDİR?

Birçok internet paylaşımında Julissa'nın, geceyi birlikte geçirdiği sevgilisi El Mencho'nun yerini Meksikalı yetkililere bildirdiği ileri sürüldü ve bu iddialar özellikle son fotoğrafla birlikte viral oldu. Ancak bu tür iddialar resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı ve uzmanlar bu tür sosyal medya söylentilerine şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Julissa'ya dair bilgiler büyük ölçüde online söylentilerden ve viral paylaşımlardan geliyor; kendi ifadelerine göre bu iddialar yanlış ve asılsız. Julissa, sosyal medya hesaplarında kendisiyle ilgili çıkan birçok iddianın gerçek olmadığını belirtti ve bu tür içeriklerin yayılmasını eleştirdi.

EL MENCHO'NUN ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

2026 yılı Şubat ayında Meksika'da gündeme bomba gibi düşen bir fotoğraf, El Mencho'nun öldürülmeden önce çekildiği iddia edilen son fotoğrafı içeriyor. Bu fotoğrafta genç bir kadınla birlikte görülen El Mencho'nun son görüntüsü, sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Paylaşımlarda bu kadının María Julissa olduğu ve fotoğrafın El Mencho'nun yerinin tespit edilmesine katkı sağladığı öne sürüldü.

Bu fotoğraf, uyuşturucu kaçakçısının hayatının son günlerinde neler yaptığına dair tartışmaları alevlendirdi. Ancak öne sürülen bağlantıların ne kadar gerçek olduğunu doğrulamak için resmi açıklamalar bekleniyor ve bu konudaki belirsizlik devam ediyor.

CJNG ELEBAŞI EL MENCHO VE YETKİLİLERİN OPERASYONU

Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG)'nin lideri olarak tanınıyordu. Hem Meksika hem de ABD yetkilileri tarafından uzun yıllardır izlenen El Mencho için toplamda 10 ila 15 milyon dolar arasında ödül konduğu bildiriliyordu.

22 Şubat 2026'da federal güvenlik güçleri tarafından Tapalpa, Jalisco bölgesinde düzenlenen özel operasyon sonucunda El Mencho'nun konumu tespit edildi. Bir çatışma sırasında ağır yaralanan lider, hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile CJNG militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve bölge genelinde kaos ortamı oluştu.

OPERASYONUN ARDINDAN MEKSİKA'DA YAŞANANLAR

El Mencho'nun öldürülmesi, Meksika genelinde şiddet olaylarını tetikledi. CJNG mensupları tarafından birçok bölgede yollar kapatıldı, araçlar ateşe verildi ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Bu olaylar ülke çapında büyük yankı uyandırdı ve gündemin en önemli konusu haline geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Meksika hükümeti, operasyonun planlanmasında ve uygulanmasında istihbarat paylaşımı ve koordinasyon sağladıklarını açıklarken, bu çabaların bölgedeki organized crime ile mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.