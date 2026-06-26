Ekvador Almanya maçı hakemi kim, hakem kadın mı, Tori Penso kimdir?

“Ekvador Almanya maçı hakemi kim?” ve “hakem kadın mı?” soruları sosyal medyada gündem olurken, karşılaşmayı yönetecek ismin kim olduğu futbol kamuoyunda merak ediliyor. Turnuvadaki önemli mücadelelerden biri öncesi hakem tercihi, maçın atmosferi açısından da tartışılıyor.

EKVADOR ALMANYA MAÇININ HAKEMİ TORI PENSO OLDU

New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanan Ekvador – Almanya karşılaşmasını ABD’li hakem Tori Penso yönetiyor. Büyük turnuva kapsamında oynanan mücadelede görev alan Penso, maç öncesinde dikkatleri üzerine çekti.

METLIFE STADYUMU’NDA KRİTİK KARŞILAŞMA

Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadele, ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanıyor. Ekvador ile Almanya arasındaki bu önemli karşılaşma, turnuvanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

TORI PENSO HAKEMLİK KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Tori Penso, profesyonel hakemlik kariyerine ABD Kadınlar Futbol Ligi (NWSL) ile başladı. Daha sonra Major League Soccer (MLS) karşılaşmalarında da görev alarak erkek futbolunda da düdük çalan nadir kadın hakemlerden biri oldu.

MLS’TE TARİHE GEÇEN HAKEM

Tori Penso, 2020 yılında önemli bir başarıya imza atarak 20 yıl aradan sonra MLS normal sezon maçında görev alan ilk kadın hakem oldu. Bu başarısı, uluslararası arenada da dikkat çekmesini sağladı.

KADIN HAKEM DETAYI GÜNDEM OLDU

Ekvador – Almanya maçını yöneten hakemin kadın olması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Tori Penso’nun performansı ve yönetimi, karşılaşma boyunca futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.