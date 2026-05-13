Ekrem İmamoğlu SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, tutukluluk hali devam mı?

Güncelleme:
İstanbul’da görülen ve kamuoyunda yakından takip edilen “siyasal casusluk” davasında yeni bir ara karar açıklandı. Yargılaması süren dosyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, tutukluluk hali devam mı? Detaylar haberimizde.

EKREM İMAMOĞLU SON DAKİKA!

İstanbul’da görülen “siyasal casusluk” davasında ara karar açıklandı. 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında yargı süreci devam ediyor.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşmanın ise 6 Temmuz tarihine ertelendiği bildirildi. Süreç, dava dosyasındaki mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşama çerçevesinde ilerlemeye devam ediyor.

EKREM İMAMOĞLU TAHLİYE OLDU MU?

“Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu” sorusu, ara kararın açıklanmasının ardından kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Açıklanan son karara göre Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edilmesine yönelik bir hüküm verilmedi.

Mahkeme, dosya kapsamında yargılaması süren tüm sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının devam etmesine karar verdi. Bu kapsamda tahliye yönünde herhangi bir adli karar çıkmadığı belirtildi. Dava süreci bir sonraki duruşma tarihine kadar mevcut statü üzerinden ilerleyecek.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLULUK HALİ DEVAM MI?

Aynı dosya kapsamında yargılanan Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün için de benzer şekilde tutukluluk halinin sürmesine hükmedildi. Kararın gerekçesi, yargılamanın henüz devam etmesi ve dosyanın mevcut aşamasındaki değerlendirmeler doğrultusunda şekillendi.

Duruşmanın 6 Temmuz’a ertelenmesiyle birlikte, dava sürecinin bir sonraki aşamasında yeni değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

