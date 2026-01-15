Ekrem İmamoğlu diploma davası SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu diploma davası başladı mı? Bugüne kadar neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak dikkatleri çeken Ekrem İmamoğlu, diploma davası kapsamında Silivri'de gündemin sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Duruşma salonu öncesinde avukatlar, milletvekilleri ve izleyiciler ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı; salona alımların kapatılması sonrası arbede çıktı. Peki, Ekrem İmamoğlu diploma davası başladı mı? Bugüne kadar neler yaşandı? Detaylar...

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASI BAŞLADI MI?

Savcılık, İmamoğlu'nun diploma belgesinin sahte olduğu iddiasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, iddianamenin okunması ve ilk savunmadan sonra ara karar verdi.

Sonraki duruşmalar da Silivri'de görüldü ve süreç boyunca mahkeme kararları ertelendi; 20 Ekim'e ve daha sonra 8 Aralık'a ertelendi. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasının Silivri'de görülecek.

EKREM İMAMOĞLU DİPLOMA DAVASINDA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Diploma İptali ve Olayın Başlangıcı

Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin lisans diplomasını iptal etti. İptalin gerekçesi olarak usulsüz yatay geçiş işlemi ve teknik hatalar gösterildi.

Bu kararın ardından İmamoğlu'nun diploma kaydı üniversitenin ve e-Devlet sisteminin veritabanından silindi.

Yasal Gerekçe ve Hukuki Süreç

Soruşturma, lisans diplomasının "sahte" olduğu iddiasıyla yürütüldü ve "zincirleme resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla savcılık tarafından iddianame hazırlanarak dava açıldı.

Tutuklanma ve Eşzamanlı Soruşturmalar

Diploma iptali kararının bir gün sonrası olan 23 Mart 2025'te İmamoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı, ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Mahkemenin Süreç İçindeki Kararları

İlk duruşmada mahkeme ara karar vererek duruşmayı 20 Ekim 2025'e erteledi.

Ardından yapılan oturumda duruşma 8 Aralık 2025'e ertelendi.

Bugün Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasının Silivri'de görülecek.