2025'in son aylarında Türkiye gündeminde geniş yankı bulan Ekrem İmamoğlu davalarıyla ilgili hukuki süreçler artarak sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olarak görevden uzaklaştırılan ve "suç örgütü kurmak ve yolsuzluk" iddialarıyla tutuklanan İmamoğlu'nun hakkındaki ana iddianame kabul edilmiş, yüzlerce sanığın yer aldığı dava uzun süreli yargılamaya bırakılmıştı. Bu kapsamda birçok alt dava da mahkemelerde devam ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu davası ne zamana ertelendi? İmamoğlu davası ne zaman? Detaylar haberimizde...

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişi" davası olarak bilinen ve "yargı görevini yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ile "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla yürüyen dava, 12 Aralık 2025 günü Silivri'de görülen duruşmanın ardından 30 Mart 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Bu erteleme, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karar bağlanmış olup dava süreci bir sonraki duruşma tarihine taşınmıştır.

İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN?

Belirttiğiniz ana iddianamenin kapsamına giren ve Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yolsuzluk" iddialarıyla yargılandığı ana dava çerçevesinde ilk duruşma 9 Mart 2026'da görülecek şekilde mahkeme tarafından kararlaştırılmıştı. Bu yargılamanın hedef süresi ise yaklaşık 4 bin 600 gün olarak belirlendi.

Bu dava, 105'i tutuklu olmak üzere toplam 402 sanığın yargılandığı geniş kapsamlı bir süreç olarak kamuoyunda dikkat çekiyor. İddianamede İmamoğlu'na 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtilmişti.

DİPLOMA DAVASI SÜRECİ

Ana yargılamanın dışında, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "sahte diploma" davası da mahkeme önünde devam ediyor. Bu dava ile ilgili duruşmalar daha önce birkaç kez ertelenmişti ve son duruşmada dava 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Bu erteleme İdare Mahkemesi'nin kararını beklemek üzere verildi.