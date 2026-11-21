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Efe Akman'ın babası, Galatasaray'da 11 sezon forma giyen eski milli futbolcu Ayhan Akman. Oğlu da onun gibi orta saha oynuyor ve futbola, babasının forma giydiği Galatasaray'ın altyapısında başladı.

20 yaşındaki oyuncu, Eylül 2025'te ayrıldığı Galatasaray'ın gündemine yeniden girdi. Sarı-kırmızılı kulübün, İspanya'da FC Andorra forması giyen Efe Akman'ın gelişimini yakından izlediği yazıldı. Neden? Oyuncu, Avrupa kupalarındaki kadro kuralında kulüpte yetişmiş oyuncu şartını karşılıyor.

EFE AKMAN'IN BABASI KİM?

Efe Akman'ın babası Ayhan Akman, 1977'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İnegölspor'da başlayan kariyeri Gaziantepspor (1994-1998) ve Beşiktaş (1998-2001) üzerinden 2001'de Galatasaray'a uzandı; sarı-kırmızılı takımda 2012'ye kadar kalıp 237 lig maçına çıktı.

A Milli Takım'da 22 kez oynadı. Euro 2008 kadrosundaydı. Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray dahil birçok kulüpte yardımcı antrenörlük yaptı, ancak Galatasaray, Efe Akman'ın Andorra'ya transferinin ardından Eylül 2025'te Ayhan Akman'la yollarını ayırdı.

EFE AKMAN NEREDE OYNUYOR?

Efe Akman, İspanya'nın ikinci lig takımı FC Andorra'da oynuyor. Kulüple 1 Eylül 2025'te imzaladığı 4 yıllık sözleşme 2029'da bitiyor. Bu sezonki karnesi: 12 maç, 1 asist.

EFE AKMAN KİMDİR?

Efe Akman, 2016'da Galatasaray altyapısına katıldı. A takımdaki ilk maçına 7 Ocak 2024'te çıktı: Konyaspor'un 3-0 yenildiği karşılaşmada son dakikalarda oyuna girdi. Temmuz 2024'te kulüple 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

2024-25 sezonunda Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan kadrosunda yer aldı. Türkiye'yi U16'dan U19'a kadar bütün genç milli takımlarda temsil eden oyuncu, 2022 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktı.

EFE AKMAN KAÇ YAŞINDA?

Efe Akman 20 yaşında; 20 Mart 2006'da İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Boyu 1,75 metre. Andorra'da 8 numaralı formayı giyiyor.

EFE AKMAN NEDEN YUHALANDI?

Efe Akman, Mayıs 2025'te İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Galatasaray şampiyonluk kutlamasında adı okunduğunda taraftarların bir bölümü tarafından yuhalandı. Genç oyuncu sahneden içeri döndü. Olay günlerce konuşuldu ve Akman, yaz döneminin sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Andorra'ya gitti.

EFE AKMAN'IN ABİSİ KİM?

Efe Akman'ın ağabeyi Hamza Akman da Galatasaray altyapısından yetişti ve Aralık 2024'te Eyüpspor'a 3,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu. Futbolcu Ali Akman ise iki kardeşin kuzeni.