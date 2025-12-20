Edson Alvarez neden yok, Eyüpspor maçında neden oynamıyor?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynayacağı maçın kadrosunu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede Meksikalı futbolcu Edson Alvarez'in yer almaması dikkat çekti.

EDSON ALVAREZ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in Eyüpspor maçının kadrosunda yer almamasının nedeni, oyuncunun yaşadığı ağrılar olarak bildirildi. Teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda Meksikalı futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. Oyuncunun sağlık durumunun yakından izlendiği ve bu süreçte risk alınmadığı kaydedildi.

Karşılaşma öncesinde yapılan değerlendirmelerde Edson Alvarez'in mevcut durumu dikkate alındı. Teknik ekip, oyuncunun yaşadığı ağrıların devam etmesi sebebiyle Eyüpspor mücadelesinde görev almasının uygun olmadığı yönünde karar verdi. Bu kararın ardından Alvarez, maç kadrosunun dışında bırakıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da maç öncesinde yaptığı açıklamada Edson Alvarez'in sadece Eyüpspor karşılaşmasında değil, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı. Tedesco, son maçta iki sakatlık yaşandığını belirterek Archie ve Edson'un hem bu maçta hem de bir sonraki karşılaşmada yer alamayacağını söyledi. Teknik direktör, takımda alternatif oyuncuların bulunduğunu dile getirerek Eyüpspor maçına odaklandıklarını belirtti.