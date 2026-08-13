Ederson Gençlerbirliği maçında cezalı mı, Ederson Galatasaray Fenerbahçe maçında kaç maç ceza aldı, cezası 3 maç mı, 4 maç mı?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ederson'un cezası sarı-lacivertli takımın maç programı açısından önem taşıyor. Hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası alan deneyimli file bekçisinin hangi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği merak edilirken, Ederson Gençlerbirliği maçında cezalı mı, Galatasaray- Fenerbahçe maçında kaç maç ceza aldı? soruları gündeme geldi.

EDERSON GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA CEZALI MI?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı ceza nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli kaleci, hem çift sarı karttan gördüğü kırmızı kart hem de PFDK tarafından verilen ceza nedeniyle sarı-lacivertlilerin önemli karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak.

EDERSON KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle Ederson'a 3 maç men cezası verdi. Kurul ayrıca Brezilyalı kaleciye 80 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ederson, derbide çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle zaten 1 maç men cezası almıştı. PFDK'nın verdiği 3 maçlık men cezasının da eklenmesiyle deneyimli kaleci toplamda 4 resmi müsabakada görev yapamayacak.

EDERSON GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ederson'un aldığı toplam 4 maçlık ceza nedeniyle Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşılaşmasında kaleyi koruması mümkün olmayacak. Sarı-lacivertli takım, bu mücadelede Brezilyalı file bekçisinden yararlanamayacak.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Teknik Heyeti'nin Gençlerbirliği karşısında kalede görev vereceği isim de merak konusu oldu. Ederson'un yokluğunda alternatif kalecinin performansı, karşılaşma öncesinde takımın en çok konuşulan konularından biri olacak.

EDERSON'A 400 BİN LİRA DAHA CEZA

PFDK'nın kararında Ederson için yalnızca men cezası uygulanmadı. Brezilyalı kaleciye, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ayrıca 400 bin lira para cezası kesildi.

Böylece Ederson'a Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle verilen para cezalarının toplamı 480 bin liraya ulaştı. 3 maçlık PFDK cezası ve kırmızı kart nedeniyle oluşan 1 maçlık men cezasıyla birlikte kalecinin toplam ceza süresi de 4 maça çıktı.