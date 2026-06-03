Eda Erdem neden yok, neden oynamıyor, voleybolu milli takımı bıraktı mı, emekli oldu mu, Eda Erdem Dündar voleybol milli takım kadrosuna çağrılmadı mı

Türk voleybolunun sembol isimlerinden biri olan Eda Erdem'in milli takım kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Voleybol Milletler Ligi öncesinde açıklanan listede deneyimli orta oyuncunun bulunmaması, taraftarların gözünü federasyon ve teknik heyetten gelecek açıklamalara çevirdi. Eda Erdem'in milli takım kariyerine devam edip etmediği, emekli olup olmadığı ve neden kadroya alınmadığı soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

DA ERDEM MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Açıklanan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Eda Erdem’in ismi yer almadı. Ancak Türkiye Voleybol Federasyonu ya da teknik heyet tarafından deneyimli oyuncunun neden kadroya dahil edilmediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

FİLENİN SULTANLARI VNL MARATONUNA BREZİLYA’DA BAŞLIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya’nın Brasilia kentinde VNL 2026 ilk etabında sahaya çıkacak. Milliler, üç etaplı organizasyonda ilk 8’e girerek finallere yükselmeyi hedefliyor.

Turnuvanın ikinci ayağı 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara’da oynanacak. Üçüncü etap karşılaşmaları ise 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya’nın Kansai bölgesinde gerçekleştirilecek.

VNL FİNALLERİ MAKAO’DA OYNANACAK

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 2026 Kadınlar VNL Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak. Final etabı 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makao kentinde düzenlenecek.

Türkiye, VNL tarihinde önemli başarılara imza attı. Milliler 2018’de ikincilik, 2021’de üçüncülük, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2023’te ise şampiyonluk elde ederek büyük bir başarı grafiği yakaladı.

BREZİLYA ETABI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Eda Erdem’in kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir gerekçe açıklanmazken, gözler Türkiye Voleybol Federasyonu ve teknik ekibin yapacağı olası açıklamalara çevrildi. Deneyimli kaptanın ilerleyen etaplarda kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.