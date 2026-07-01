Ecrin Su Çoban kimdir? Ecrin Su Çoban kaç yaşında, nereli?

Oyuncu, şarkıcı ve dijital içerik üreticisi Ecrin Su Çoban, kariyeri ve yeni projeleriyle yeniden gündemde. Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında ve nereli? Genç yaşına rağmen televizyon, sinema ve müzik dünyasında önemli projelerde yer alan Ecrin Su Çoban'ın biyografisi ve kariyer yolculuğuna ilişkin merak edilenler haberimizde.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, oyunculuk, şarkıcılık ve dijital içerik üreticiliğiyle tanınan genç bir isimdir. İlk kez 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken Çoban, yarışmada sergilediği performanslarla adından söz ettirdi. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da çeşitli projelerde yer alarak kariyerini geliştirmeyi sürdürmektedir.

ECRİN SU ÇOBAN KAÇ YAŞINDA?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem müzik hem de oyunculuk alanında birçok projede görev almıştır.

ECRİN SU ÇOBAN NERELİ?

Ecrin Su Çoban, Kocaeli doğumludur. Çocuk yaşlarda başladığı sanat kariyerini oyunculuk ve müzik alanındaki çalışmalarıyla sürdürmektedir.

ECRİN SU ÇOBAN'IN KARİYERİ

Ecrin Su Çoban, sanat hayatına 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla adım attı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken genç isim, daha sonra müzik çalışmalarına devam ederek 2019 yılında Afili Aşk dizisinin müziğini Aslı Demirer ile birlikte seslendirdi.

Oyunculuk kariyerine aynı yıl Masal Şatosu: Sihirli Davet filmiyle başlayan Çoban, daha sonra İyi Aile Babası, Babam Çok Değişti ve Alice Müzikali gibi projelerde rol aldı. Televizyon ve sahne çalışmalarının yanı sıra sosyal medya ve YouTube platformlarında da içerik üreterek dijital alanda aktif bir şekilde kariyerini sürdürmektedir.