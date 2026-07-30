Ecem Ruşitoğlu kimdir? Eren Kaşıkçı’nın eşi Ecem Ruşitoğlu kaç yaşında, nereli? Eren Kaşıkçı eşinden neden ayrıldı?

MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Eren Kaşıkçı'nın özel hayatı da zaman zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle Eren Kaşıkçı’nın eşi Ecem Ruşitoğlu kimdir?, Ecem Ruşitoğlu kaç yaşında, Ecem Ruşitoğlu nereli? ve Eren Kaşıkçı eşinden neden ayrıldı? soruları internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

EREN KAŞIKÇI’NIN EŞİ ECEM RUŞİTOĞLU KİMDİR?

Ecem Ruşitoğlu, eğitim hayatını turizm ve otelcilik alanında şekillendiren isimlerden biridir.

İstanbul'da bulunan Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Ön Büro Bölümünden mezun olan Ruşitoğlu, yükseköğrenimini ise Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği Bölümünde tamamladı.

Üniversite eğitimi sırasında farklı otellerde staj yapan Ecem Ruşitoğlu; ön büro, kurumsal satış ve pazarlama alanlarında deneyim elde etti. Mesleki gelişimi kapsamında İngilizcenin yanı sıra orta seviyede Rusça ve Bulgarca bildiği belirtiliyor.

Eren Kaşıkçı ile evli olduğu dönemde "Ecem Kaşıkçı" soyadını kullanan Ruşitoğlu, bu nedenle internet ortamında hem Ecem Ruşitoğlu hem de Ecem Kaşıkçı isimleriyle anılmaktadır.

ECEM RUŞİTOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ecem Ruşitoğlu'nun doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açıklanmış ve doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ECEM RUŞİTOĞLU NERELİ?

Ecem Ruşitoğlu'nun doğum yeri veya aslen nereli olduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış ve doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

EREN KAŞIKÇI BOŞANDI MI, EŞİNDEN NEDEN AYRILDI?

Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı'nın daha sonraki yıllarda yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Ancak boşanmanın gerçekleştiği tarihe ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca ayrılığın nedenine ilişkin taraflar tarafından yapılmış ayrıntılı veya doğrulanmış herhangi bir açıklama da bulunmaktadır.

Öte yandan Ecem Ruşitoğlu ile Eren Kaşıkçı'nın evliliklerinden Derin Maya adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin kızları 2020 yılında doğdu.